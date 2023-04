Giovedì 27 Aprile 2023, 05:50

Arriva la tegola in vista degli eventuali playout. La Viterbese non ha ancora una data circa la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni per la restituzione dei due punti di penalizzazione in classifica, inflitti lo scorso 18 gennaio, che potrebbero salvarla dall’attuale retrocessione diretta fornendole la possibilità di disputare gli spareggi salvezza contro Monterosi o Turris.

Nel caso in cui la Viterbese dovesse disputare i playout, in occasione della partita d’andata la formazione allenata da Giovanni Lopez dovrebbe comunque rinunciare al suo uomo più rappresentativo, Alessandro Marotta, che proprio nell’ultima parte di campionato si è preso sulle spalle la squadra. Dopo il cartellino giallo ricevuto nell’ultima partita di campionato disputata allo stadio Enrico Rocchi contro la Virtus Francavilla, l’attaccante è stato infatti squalificato per un turno essendo già diffidato. Alessandro Marotta è stato anche il capocannoniere della squadra gialloblù in questa stagione regolare, avendo messo a segno 12 gol.

Dopo di lui viene Alessandro Polidori, che di reti ne ha marcate 7. Uno dei fattori positivi per la Viterbese è che, in attesa dell’esito delle sentenze e degli eventuali ulteriori gradi di giudizio, gli spareggi per non procedere attualmente in programma il 6 e il 13 maggio potrebbero essere spostati a data da destinarsi. A quel punto la Viterbese avrebbe la possibilità di recuperare l’altra punta Sulayman Jallow, che non era al meglio nella parte finale della stagione regolare ed infatti non è stato schierato nelle ultime partite. Qualche possibilità di recupero potrebbe esserci anche per il centrocampista Domenico Mungo, infortunatosi lo scorso 8 aprile in occasione della gara notturna contro il Monterosi, appena alcuni minuti dopo il suo ingresso in campo. Per il giocatore sembrava della stagione dovesse essere finita, ma nel caso in cui la Viterbese dovesse disputare la coda salvezza per lo più posticipata, allora potrebbero esserci anche i tempi per un recupero.

La stessa cosa vale anche per il giovane centrocampista Simone Andreis, non impiegato in quest’ultima parte di campionato a causa di un infortunio. Per quello che riguarda Andreis i tempi di recupero dovrebbero comunque essere più brevi, e quindi le sue probabilità di partecipare agli eventuali spareggi salvezza sono più alte.

Qualcosa si muove anche in società, nelle settimane scorse il presidente Marco Romano ha avuto dei contatti con alcuni imprenditori romani interessati a delle quote societarie, anche se per il momento non si è arrivato a nulla di concreto relativamente ad un eventuale accordo tra le due parti. Ma è chiaro che il discorso potrà riprendere solamente una volta che la Viterbese conoscerà la categoria che dovrà disputare in occasione della prossima stagione e quindi dopo il pronunciamento del collegio di garanzia del Coni e dell’eventuale disputa dei playout.