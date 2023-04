Sabato 29 Aprile 2023, 05:50

Sarà posticipato di almeno due settimane l’eventuale playout tra Viterbese e Monterosi. Con le due squadre che proprio ieri hanno avuto la data in cui la giustizia sportiva discuterà i rispettivi ricorsi. Il Collegio di Garanzia del Coni ha fissato la data del 10 maggio per la discussione del ricorso della Viterbese contro i 2 punti di penalizzazione inflitti lo scorso 18 gennaio. D’altronde, dovendo esaminare nuovamente dall’inizio tutto il dossier che riguarda il ricorso della società di via della Palazzina, si sapeva già che il Collegio di Garanzia avrebbe impiegato circa un mese prima di emettere la propria sentenza. Avendo la Viterbese presentato il ricorso lo scorso 4 aprile, la data del 10 maggio rispetta comunque i tempi previsti. Il ricorso della Viterbese verrà discusso a partire dalle 15, ma il Collegio di Garanzia dovrà prendere in esame anche altri tre reclami. Non è escluso che la società di via della Palazzina sappia il proprio destino almeno un paio di giorni dopo la discussione.

Nel caso in cui l’organo del Coni dovesse restituire i 2 punti alla squadra gialloblù, la Viterbese disputerebbe sicuramente gli spareggi salvezza, ma non è detto che sia proprio il Monterosi l’avversario. Il prossimo 5 maggio si discute infatti anche il ricorso alla Corte d’Appello Federale della società biancorossa contro la propria penalizzazione di due punti in classifica. In caso di esito negativo, e di ulteriore ricorso del Monterosi al Collegio di Garanzia del Coni, l’eventuale data dei playout potrebbe slittare ancora. Nel caso in cui la società biancorossa dovesse vincere il ricorso, la Viterbese disputerebbe gli spareggi salvezza contro la Turris.

Intanto il Monterosi continua a tenersi in forma in vista dell’eventuale doppio spareggio salvezza con la squadra gialloblù. La compagine allenata da Leonardo Menichini effettuerà oggi pomeriggio alle 16 un allenamento congiunto contro il Latina allo stadio Francioni. La compagine locale, che nell’ultima partita di campionato ha sconfitto la Fidelis Andria condannandola all’ultimo posto in classifica, disputerà infatti i playoff per la promozione in Serie B il cui inizio è stato posticipato al prossimo 11 maggio. Al momento la Viterbese non ha ancora programmato nessuna amichevole e lo farà nei prossimi giorni. Visto che il tecnico Giovanni Lopez dovrà anche valutare la formula migliore per far sì che la squadra possa arrivare agli eventuali playout nella migliore condizione possibile. Cercando poi di recuperare anche quei giocatori attualmente infortunati, Domenico Mungo su tutti.