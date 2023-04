Venerdì 28 Aprile 2023, 05:25

La Viterbese continua ad allenarsi sperando di poter giocare i play-out in attesa della decisione del Collegio di garanzia del Coni, si muove qualcosa anche in società. Il presidente Marco Romano ha infatti incontrato la settimana scorsa un imprenditore capitolino, che ha chiesto informazioni sulla Viterbese. Per il momento non c’è nulla di concreto, poiché le due parti si sono date appuntamento quando la squadra gialloblù saprà quale categoria disputerà in occasione della prossima stagione. Da questo fattore dipenderà anche l’impegno dell’eventuale nuovo socio.

Intanto la Viterbese dall’altro ieri ha ripreso la preparazione, con la speranza di avere il prima possibile delle buone notizie dal collegio di garanzia del Coni. Per il momento la Lega Pro ha ritardato l’inizio dei play-off (che inizieranno l’11 maggio e termineranno il 18 giugno) ma non quello dei play-out le cui date restano quelle del 6 e del 13 maggio. Ovviamente si svolgerà regolarmente lo spareggio tra le due altre squadre del girone Gelbison e Messina, mentre per quello che riguarderebbe eventualmente la Viterbese contro Monterosi o Turris si spera che la sentenza del Coni arrivi prima del 6 maggio oppure la data verrà posticipata. Dato che in caso di esito negativo la Viterbese ha già preannunciato che ricorrerà agli ulteriori gradi di giudizio.

Il tempo potrebbe essere un alleato della squadra gialloblù, visto che il tecnico Giovanni Lopez potrebbe recuperare i giocatori attualmente infortunati. Primo fra tutti Domenico Mungo, la cui stagione sembrava essere terminata dopo l’infortunio arrivato lo scorso 8 aprile in occasione della partita giocata in notturna allo stadio Enrico Rocchi contro il Monterosi. Proprio Mungo fu uno degli uomini fondamentali per il successo nei play-out della scorsa stagione contro la Fermana. Attualmente non è al meglio nemmeno Alessandro Polidori, ma per un eventuale recupero dell’attaccante in vista dei play-out non ci saranno problemi. La stessa cosa vale anche per il giovane centrocampista Simone Andreis, ormai fermo ai box.

Tuttavia la stagione scorsa, il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni che restituì i 2 punti all’Imolese arrivò il 29 aprile con l’inizio dei playout previsto per il 7 maggio. Quindi, anche per la Viterbese, il verdetto potrebbe essere prossimo. La Viterbese potrebbe vedersi restituito anche solo 1 punto dei 2 richiesti, se fosse così la squadra gialloblù potrebbe giocare ugualmente i play-out per la salvezza con il Monterosi, a meno che alla squadra biancorossa non vengano restituiti a sua volta i punti tolti dopo la sentenza del Tribunale federale. Se lo scenario fosse questo, la Viterbese non potrebbe giocare gli spareggi salvezza nemmeno con la Turris. Dato che vedendosi restituire solamente 1 punto, la Viterbese andrebbe a quota 34 mentre i campani sono a quota 43 e quindi ha più di 8 lunghezze di distanza.