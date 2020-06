RIETI - Il Rieti torna in serie D a due anni di distanza dalla vittoria del campionato datato 29 aprile 2018. A stabilirlo è stato il Consiglio federale. Finisce così anche la seconda avventura professionistica del club amarantoceleste, dopo il biennio 2005-2007 in C2. Da domani si dovrà pensare al futuro, con Curci pronto a guardarsi intorno per capire se proseguire o mollare definitivamente la presa. Ultimo aggiornamento: 14:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA