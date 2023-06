L'Alba Sant'Elia punta a restare in Prima: tutto pronto per il playout contro la Brictense

RIETI - Si accendono i riflettori sul play out del girone B del campionato di Prima Categoria, un match rimasto, che deciderà chi tra l’Alba Sant’Elia e Brictense rimarrà anche la prossima stagione in Prima categoria e chi invece dovrà arrendersi e retrocedere nella categoria inferiore.



Gara a dir poco fondamentale per entrambe con i padroni di casa che si presentano in grande forma, tre vittorie nelle ultime cinque uscite per il team allenato da mister Pompili, vittorie grazie alle quali l’Alba è riuscita a mettere la quarta e risalire piano piano la classifica fino a sfiorare la salvezza all’ultima di campionato, percorso inverso invece per Brictense, che nelle ultime giornate ha collezionato solo sconfitte permettendo così all’Alba di superarlo a due giornate dalla fine. Match che si prospetta davvero bellissimo per gli amanti del calcio dilettantistico che a fine dei novanta minuti darà esito a un solo vincitore.



Programma gara (play out):

Domenica 17 giugno

Alba Sant’Elia-Brictense ore 11:00 (arbitro Daniele Celli di Roma 1)