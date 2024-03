Npc, playout inevitabili. Ponticiello: «Non resta che concentrare le energie per le sfide decisive»

RIETI - La stanchezza per il secondo impegno in tre giorni con un roster ridotto all'osso si è fatta sentire per la Npc, ko ieri sera a Montecatini cortro la Gema, quarta forza del torneo. In classifica i reatini restano così terzultimi a quota 20, a meno due da Desio, mentre dietro a meno tre è salita Salerno e a meno otto è rimasta Caserta.

Il coach Francesco Ponticiello ha analizzato così la prova dei suoi: «Sicuramente c'è molto rammarico per il primo quarto. Il 24 a 13 non ha riscontro negli altri quarti che sono finiti +1 Montecatini il secondo, pari il terzo e +3 per noi nell'ultimo. Dal decimo minuto in poi abbiamo recuperato tre punti. Abbiamo subito 24 punti in un match dove la pressione sulla palla da parte di entrambe le squadre ha abbassato i ritmi e questo è stato un fattore. Poi una serata non felice al tiro non ti permette di ribaltare un -10 dopo dieci minuti se non vai on fire da un punto di vista offensivo.

Sicuramente non una partita di quelle dove vai con la matita rossa - analizza coach Ponticiello- Ci sono stati aspetti positivi e non positivi. Ci serve uno step in più per una maggiore omogeneità nella distribuzione della intensità - mentre sull’atteggiamento dei suoi, il tecnico partenopeo precisa - Lo spirito che abbiamo è quello di una squadra che ha dovuto cambiare assetti, per motivi non dipendenti dalla Società né nostri, e direi che nel complesso ogni volta che lo abbiamo fatto siamo riusciti sempre con grande impegno dei giocatori a ricostruire degli equilibri. Anche questi sono in essere, perché a Montecatini, con una squadra reduce da un importante blitz, se avessimo giocato come il match contro Legnano, probabilmente saremmo stati asfaltati. Questo è un buon viatico per un fine stagione day by day, concentrando al massimo le energie per i play out».