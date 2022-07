Mercoledì 6 Luglio 2022, 00:10

RIETI - Chiesti dal pm Tommaso Giovannetti 24 anni di reclusione per Braulina Cozzula, la 43enne accusata dell’omicidio del compagno Valerio Amadio e del tentato omicidio del proprio figlio. Ieri lunghissima giornata processuale con estese discussioni delle parti (avvocati Tiziano Principi per la difesa e Stefano Marrocco di parte civile) e una lunga Camera di consiglio che alle 23.30 di ieri notte non aveva ancora formalizzato il dispositivo di sentenza.

I fatti. Era la sera del 25 novembre del 2019 (per ironia della sorte giornata mondiale contro la violenza sulle donne) quando si verificò il tragico evento all’interno di una palazzina di via Dionigi, nel quartiere cittadino di Campomoro. Prima del dramma una lite di coppia che, nell’arco di pochi minuti, subirà una violenta escalation fino a quel drammatico ed estremo gesto quando – secondo la ricostruzione della Procura – la Cozzula andò a prelevare, presso la vicina stazione di servizio Eni di via Salaria per Roma, alcuni litri di liquido infiammabile (2,56 litri di benzina di benzina verde per un importo di 4.17 euro). Secondo i riscontri temporali della memorizzazione elettronica del dispositivo di erogazione quell’operazione di contabilizzazione sarebbe avvenuta alle ore 22 e 27.

La furia omicida. Una volta rientrata al terzo piano dell’edificio avrebbe commesso l’atto omicidiario-incendiario, cospargendo il compagno di benzina per poi darlo alle fiamme. Nodo cruciale del processo anche la modalità di innesco che poi avrebbe originato le fiamme, modalità di fatto mai accertata ma soltanto verosimilmente ipotizzata secondo la tesi più plausibile: un accendino, oggetto però mai ritrovato sulla scena del crimine, né sue parti che avrebbero potuto resistere alle elevate temperature dell’incendio.

Un processo che ha scavato a lungo anche sugli aspetti fattuali della sequenza di svolgimento cronologico dei fatti (anche attraverso audizioni protette dei figli, entrambi minorenni all’epoca dei fatti) ma anche un’accurata attività investigativa – condotta dalla Mobile di Rieti e dalla Scientifica – rispetto a indagini merceologiche oltre che su reperti, oggetti sequestrati, indumenti e dinamica incendiaria che portò al rogo avvenuto all’interno della sala da pranzo.

L'autopsia. All’esito della ricognizione cadaverica eseguita dall’anatomopatologo Luigi Cipolloni, il 44enne morì per arresto cardiaco causato da un concorso di cause scatenanti a seguito delle fiamme che avvolsero il suo corpo: disidratazione, ustioni, blocco della respirazione, intossicazione da ossido di carbonio. Secondo la ricostruzione del professor Cipolloni fu una combustione rapida e molto violenta causata da una consistente quantità di liquido infiammabile. Rispetto ad alcune presunte lesioni individuate nella regione nucale e di sospette interruzioni ossee (una al piede e altre negli arti superiori) – che furono rilevate nell’immediatezza dei fatti - il medico legale aveva invece chiarito che si sarebbe trattato, in tutti i casi, di fratture meccaniche da fiamma dovute all’azione di consunzione del fuoco.

Evidenze dunque non riconducibili – come ipotizzato in un primo momento – ad un’aggressione della donna prima dell’atto omicidiario, con un corpo contundente al fine di tramortire il compagno prima di bagnarlo con la benzina e poi darlo alle fiamme. La stessa imputata rimase a sua volta vittima del rogo, ustionata in varie parti del corpo, finendo poi piantonata in stato di arresto presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

Quartiere sconvolto. Una vicenda che lasciò sconcerto e incredulità nel quartiere e in città. Il professor Gabriele Mandarelli, esperto di psichiatria forense che aveva espletato le operazioni peritali in sede di incidente probatorio aveva escluso, in riferimento alla presunta omicidio, la premeditazione del gesto ribadendo che la donna risulterebbe avere un certo gradiente di disturbo borderline della personalità, notoriamente caratterizzato, in linee generali, da una modalità pervasiva di instabilità e di ipersensibilità nei rapporti interpersonali.