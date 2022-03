Kienergia chiamata al riscatto contro la capolista Roseto. Ceccarelli: «Puntiamo sul fattore campo»

RIETI - E' il piatto forte del XXII turno (sesta di ritorno), il big match tra Kienergia Npc e Liofilchem Roseto. Al PalaSojourner (domani, ore 18), Ceccarelli e i suoi sono chiamati al riscatto dopo le ultime uscite deludenti, c'è subito la prova della verità. Arriva infatti la capolista Roseto, degli ex Nikolic e Pastore, grande dominatrice del girone C, reduce dalla sconfitta di Rimini e un po' acciaccata nelle ultime settimana.

Out nelle file degli abruzzesi soltanto Ruggiero, tutti disponibili invece nelle file del team di Ceccarelli che presenta così la sfida: «Affrontiamo la prima della classe, la squadra che ha dominato il girone d'andata. Li affrontiamo in casa nostra, abbiamo da farci perdonare, perché nelle ultime tre trasferte non siamo stati all'altezza di noi stessi, della classifica e del club che rappresentiamo. Abbiamo sempre risposto bene in casa, di fronte ci sarà una formazione completa, che gioca una pallacanestro di qualità. Useremo le nostri armi, aggressività e volontà, pronti a mettere i bastoni tra le ruote ai loro ingranaggi. Al nostro pubblico chiedo come sempre di darci una mano, i ragazzi al dispetto degli ultimi risultati, mettono tanto cuore in ogni allenamento e partita, stateci vicino».

Così in campo

Kienergia Npc: 1 Testa, 3 Papa, 5 Buccini, 6 Vujanac, 8 Del Testa, 13 Tiberti, 15 Saladini, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi. All. Ceccarelli.

Liofilchem Roseto: 3 Gaeta, 6 Zampogna, 13 Di Emidio, 17 Bassi, 19 Mei, 21 Pastore, 33 Amoroso, 35 Mraovic, 46 Nikolic, 77 Serafini. All. Quaglia.

Arbitri: Di Luzio (Mi) e Colombo (Co).

Le altre gare (VI di ritorno)

Faenza - Real Sebastiani

Montegranaro - Cesena

Jesi - Ancona

Luiss - Teramo

Giulianova - Imola

Senigallia - Civitanova

Ozzano - Rimini

Classifica

Roseto 36 (21)

Rimini 32 (20)

Npc e Ancona 30 (21)

Real Sebastiani 28 (21)

Senigallia e Imola 26 (21)

Ozzano 24 (21)

Teramo 20 (21)

Cesena 18 (20)

Luiss 16 (21)

Faenza 14 (18)

Jesi 13 (21)

Giulianova 6 (21)

Civitanova 6 (20)

Montegranaro 4 (21)