Npc horror, tifosi sconcertati. Ponticiello: «Vogliamo salvarci». Foto

RIETI - La Npc Rieti alla deriva quella vista in campo ieri sera contro Cassino davanti ai tifosi sconcertati: si salvano soltanto Mattia Melchiorri e Victor Sulina (un 2004...).

Per restare nella B Nazionale c'è “solo” da vincere la serie con Desio o Salerno: i lombardi stasera hanno il match point. Quindi dovrebbero essere i campani il 18 maggio a inaugurare la serie da dentro o fuori: prime due gare al PalaSojourner.

Su gara 3 il coach Ponticiello dice: «Dispiace molto chiudere la serie sul 3-0, non siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo. Stasera sul -10 abbiamo reagito e recuperato. Complimenti a Cassino capace di attaccare in modo chirurgico alcuni spazi del campo. Fallo fischiato o meno non può essere la lettura della Serie. Adesso riprendiamo le energie nervose. La nostra forza emotiva viene sempre vanificata. Da adesso in poi avremo una serie senza grigi, o sarà bianca o nera. Dobbiamo recuperare anche dai piccoli acciacchi. Non molleremo perché gli uomini che compongono il gruppo hanno la voglia di centrare la salvezza. Lo dovremo dimostrare dalla nuova gara1».