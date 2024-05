Contigliano conquista la salvezza: Pontevecchio ko 81-87. Bagnoli super: 41 punti

RIETI - Il Basket Contigliano conquista ancora una volta la salvezza e resta nel campionato di Divisione regionale umbra. La squadra allenata da coach Massimiliano Boldini ha battuto nella decisiva gara 3 del secondo turno di playout il Pontevecchio Basket per 81-87.

Al PalaSport di Perugia sono gli amarantocelesti a festeggiare dopo una stagione piena di difficoltà e infortuni. Una gara dove a regnare è stato l’equilibrio tra le due squadre: al 24-22 iniziale dei padroni di casa, replicano i reatini che impattano all’intervallo lungo (42-42). Pontevecchio e Contigliano restano a contatto anche a fine terzo periodo (67-65) ma il parziale decisivo lo piazzano gli ospiti nel finale (14-22). Mvp della gara un Simone Bagnoli straripante, autore di 41 punti. 20 personali per Lorenzo Carosi e doppia cifra anche per Ambrosi (12 punti).

Contigliano conquista così il primo successo esterno in stagione nel match più importante dell’anno: quello decisivo per la salvezza.

Gli amarantocelesti possono finalmente festeggiare dopo una stagione complicatissima chiusa all’ultimo posto in regular season: dopo essere andati sotto nella serie con la sconfitta in gara 1, i contiglianesi hanno ribaltato la serie con il largo successo in gara 2 e quello decisivo nella “bella”.

Tabellini

Pontevecchio – Basket Contigliano 81-87

Parziali: 24-22, 18-20, 25-23, 14-22

Basket Contigliano: Roversi 2, La Monica, Bizzoni 4, Carosi 20, Bagnoli 41, Faraglia ne, Pitoni 8, Provaroni, Ambrosi 12, Seghini ne.