Contigliano, a Perugia la sfida che vale una stagione contro Pontevecchio

RIETI - La stagione del Basket Contigliano si decide questa sera. Alle 21.15 la squadra di coach Massimiliano Boldini si gioca contro Pontevecchio la permanenza nel campionato di Divisione Regionale umbra nella decisiva gara 3 dell’ultimo turno di playout.



Gli amarantocelesti cercano sul campo degli umbri un successo in grado di riscattare una stagione complicata che può concludersi con il traguardo salvezza. Dopo la grande vittoria dei contiglianesi al PalaMartelli in gara 2 (92-73), la squadra di coach Boldin riparte dalle certezze: il grande talento offensivo a disposizione di Contigliano ha dimostrato di poter far molto male agli umbri che hanno subito 89 e 92 punti nei primi due atti della serie.

Diverse le bocche di fuoco su cui Contigliano può contare, su tutti Pitoni e Bagnoli che stanno dimostrando grande continuità di rendimento. Sarà fondamentale l’apporto di tutti questa sera nel match più importante dell’anno per i contiglianesi. Sul parquet del PalaSport di Perugia questa sera la posta in palio sarà altissima. Contigliano vuole regalarsi un finale di stagione da ricordare.

Così in campo

Basket Contigliano: Roversi, La Monica, Bizzoni, Carosi, Bagnoli, Fataglia, Pitoni, Provaroni, Imperatori, Cattani, Ambrosi, Seghini. All. Boldini