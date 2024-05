Tegola sulla Sebastiani: stagione finita per Dustin Hogue

RIETI - Stagione finita per Dustin Hogue. Una brutta tegola per la Real Sebastiani Rieti che dovrà fare a meno del proprio lungo Usa nella serie di semifinale Playoff contro la Fortitudo Bologna. Hogue, uscito negli ultimi secondi di gara 3 contro Rimini dolorante a un braccio, si è sottoposto ieri a risonanza magnetica presso la clinica Paideia: gli esami in questione hanno evidenziato una disinserzione del tendine del tricipite del braccio sinistro. Il lungo americano dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico e terminerò quindi qui la sua stagione. Dopo le rassicurazioni per l’infortunio di Alvise Sarto che dovrebbe tornare a disposizione per la semifinale Playoff, arriva l'infortunio che priva la Sebastiani di uno dei giocatori fondamentali di questa stagione: senza Hogue, Rieti perde il proprio miglior rimbalzista e il secondo miglior marcatore stagionale.

Le parole del patron Roberto Pietropaoli

«Esprimo la più sincera vicinanza a Dustin e gli auguro di tornare al più presto in campo, più forte di prima. Lo ringrazio sentitamente per l’impegno profuso fin qui ha onorato la maglia difendendo i nostri colori e il nome della Sebastiani».