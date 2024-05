Sarà la Virtus Salerno l'avversaria della Npc per l'ultima sfida salvezza. Intanto il club si scusa con i tifosi

RIETI - Sarà Salerno l’avversaria della Npc nel secondo turno dei playout. Per i campani stessa sorte della Npc: 3-0 al playout con Desio, che stasera vincendo in Campania si è garantita la permanenza in terza serie nazionale, 85-76 il finale in favore dei lombardi. Dunque per Rieti e Salerno c’è ancora una possibilità di rimanere in serie B nazionale, un altro playout al via il 18 maggio al PalaSojouner. Gara 2 in programma il 20 maggio, la serie si sposterà a Salerno il 23 maggio, in Campania eventuale gara 4 il 25 maggio, eventuale quinta a Rieti il 28 maggio.

La nota del club

La Npc in un momento sportivamente complicato e difficile per tutti a livello emotivo, non può però trascurare e non prendere atto della vicinanza incondizionata di tutti coloro che ieri sera hanno voluto testimoniare con la loro presenza al Palazzo il sostegno e affetto alla nostra squadra.

A loro va il nostro più grande ringraziamento insieme alle dovute scuse per qualche atteggiamento sbagliato in campo dettato da un eccessivo nervosismo legato alla situazione contingente.

Non siamo però abituati ad accampare scuse o scaricare responsabilità per quanto sta succedendo, sarebbe da ipocriti!

L’unico modo che conosciamo per uscirne e raggiungere l’obiettivo è quello di rimboccarsi le maniche e lavorare a testa bassa, magari in alcuni casi ricollegandola al resto del corpo, con il supporto imprescindibile di tutti i tifosi che decideranno di credere insieme a noi che il traguardo sia ancora possibile da raggiungere.