Domenica 5 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Ladri di nuovo in azione. Colpi, nella scorsa nottata, nella stazione di servizio Agip di via Salaria per L’Aquila a Porta d’Arce, nella pizzeria “Cuor di bufala” e due in appartamento: uno in via Blasetti, l’altro in via Benucci. Nonostante il potenziamento dei servizi di controllo del territorio e di pattugliamento da parte delle forze dell’ordine proseguono i blitz dei ladri in città.

Razzie notturne. Secondo indiscrezioni la polizia – in collaborazione con i carabinieri - sarebbe riuscita ad individuare e acciuffare i responsabili del colpo messo a segno nella pizzeria di via Ludovico Canali. A Porta d’Arce, nonostante la presenza di telecamere e sistemi di allarme, i ladri si sono introdotti all’interno dell’area di servizio per poi riuscire ad entrare dentro il locale bar con l’effrazione, dalla parte laterale, di una finestra del laboratorio-cucina. Una volta dentro hanno fatto man bassa di quanto trovato a portata di mano arraffando le giacenze di contanti presenti nei tre fondi-cassa, sigarette e gratta e vinci per un bottino complessivo ancora tutto da stimare ma che si aggirerebbe intorno a 2-3mila euro.

Soltanto venerdì scorso i malviventi avevano effettuato un tentativo di furto ma non erano riusciti ad introdursi dentro il locale-ristoro lasciando come firma un’ampia venatura su un vetro. Soltanto fortunati oppure a conoscenza della logistica degli allarmi, i ladri – pur ripresi dalle telecamere – hanno attraversato aree in cui non erano presenti tali dispositivi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Rieti e la polizia. Al vaglio degli investigatori dell’Arma i filmati delle telecamere di videosorveglianza, non soltanto di quelle presenti nell’area di servizio, ma anche quelle della vicina banca Intesa San Paolo e di un’attività commerciale adiacente all’istituto di credito per poter valutare elementi utili alle indagini al fine di individuare i responsabili o poter risalire al veicolo utilizzato o la direzione di fuga presa dopo il colpo.

Visitata pizzeria. Amara sorpresa al mattino anche per i titolari del ristorante-pizzeria “Cuor di bufala” di viale Canali che hanno ritrovato i cristalli della vetrata d’ingresso a pezzi e tracce di sangue a terra per un bottino di poco superiore ai 300 euro. Le tracce ematiche rinvenute sono state rilevate e sono in fase di esami tecnici di laboratorio da parte del personale della Sezione operativa dei carabinieri. Attraverso le tracce ematiche campionate si potrebbe risalire con certezza, qualora schedati, ai responsabili del furto. Secondo indiscrezioni i malviventi sarebbero comunque stati individuati grazie ad una sinergica collaborazione nelle attività d’indagine da parte delle forze dell’ordine.

Abitazioni visitate. Ladri anche in via Benucci all’interno di una privata abitazione con sopralluogo effettuato dagli agenti della Squadra volante della Questura di Rieti e in via Blasetti dove i padroni di casa, una volta rientrati tra le mura domestiche, si sono accorti che mancavano all’appello contanti, gioielli e monili. I proprietari, non avendo notato segni di effrazione né stanze messe sottosopra dai ladri o i soliti cassetti rovesciati, non si sono accorti di quanto sottratto nell’immediatezza del fatto dando così vantaggio ai malviventi e la possibilità di allontanarsi dalla zona senza troppi rischi. Sul posto hanno poi operato i militari dell’Arma. Una scia di furti ai danni di attività commerciali praticamente ininterrotta.

I recenti precedenti. Meno di dieci giorni fa nell’arco di una notte si erano registrati una serie di furti, ben tre ai danni di altrettanti esercizi presenti nell’area della zona industriale Cittaducale-Santa Rufina presso la rivendita all’ingrosso enoteca Musto, un’autofficina meccanica in via Donatori di sangue e in via all’interno della rivendita di biciclette e attrezzature sportive Faram bike Srl in via Graziani.