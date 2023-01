Giovedì 12 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - Apparentemente senza tregua l’ondata di furti in città e anche nel territorio provinciale. Nel centro storico di Rieti, ennesimo tentativo di furto nella pasticceria “Napoleone” (uno consumato e due tentati) così come nel ristorante in piazza San Rufo. E poi, ancora, ai danni della trattoria “La piazzetta” in vicolo Ceccotti e in via Angelo Maria Ricci dove i ladri, visti e messi in allarme, si sono lanciati da un balcone da oltre 5 metri di altezza, rischiando un trauma o una frattura. Furti anche a Colli sul Velino e a Colle di Tora.

Indagano a tutto campo le forze dell’ordine, carabinieri e polizia, dopo le numerose denunce ricevute da privati cittadini, che si sono ritrovati la propria abitazione a soqquadro oppure la propria attività commerciale visitata dai malviventi. Intensificati e implementati i servizi di controllo e pattugliamento.

Le azioni. Nella notte, in via Sant’Agnese - dopo il furto del 2 gennaio (portato via tutto il fondo cassa) e il tentativo del 4 - la pasticceria “Napoleone” torna nel mirino dei ladri. Ieri mattina, trovata la serranda di nuovo forzata. Stessa sorte per il ristorante-trattoria “La locanda del carro” in piazza San Rufo. Forzata la porta d’ingresso, i ladri si sono introdotti all’interno, scardinando il registratore di cassa, per portare via pochi contanti. Questa volta gli ignoti hanno addirittura colpito nel pomeriggio, tra l’orario di chiusura pomeridiano e quello serale di riapertura. Paura e spavento, invece, per una donna, al momento del ritorno in casa, in un appartamento di via Ricci, dove ha sorpreso due malviventi mentre le rubavano nell’abitazione. Scoperti e impauriti, i ladri hanno guadagnato l’uscita spostandosi su un terrazzo, da dove in qualche modo sono riusciti a balzare a terra, dopo un volo di oltre 5 metri, senza riportare conseguenze, tanto da riuscire poi ad allontanarsi rapidamente a bordo di un’auto, portando via un consistente bottino di qualche migliaio di euro, tra contanti e preziosi.

A Colli sul Velino, un proprietario di casa, una volta tornato, ha ritrovato ogni stanza messa sottosopra dopo il blitz dei malviventi che, forzando una finestra, avevano guadagnato l’accesso per poi rubare gioielli, contanti e preziosi. Stesso episodio anche a Colle di Tora: ignoti, approfittando dell’assenza del proprietario, hanno scardinato una porta-finestra per intrufolarsi nell’appartamento da dove sono stati portati via contanti, gioielli e preziosi.

Altro furto a Contigliano, con i ladri in azione al bar pasticceria Il Giardino. Il bar martedì ha osservato il turno di chiusura e i titolari si sono resi contro del blitz solo ieri mattina. I carabinieri dello locale stazione stanno ora visionando i filmati di tutte le telecamere degli esercizi commerciali della zona.