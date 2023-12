Spari all'alba vicino alle abitazioni, paura a Ferentino. L'ipotesi della caccia al cinghiale

Paura a Ferentino, in via Croce Tani Fumone, per spari avvertiti all'alba di ieri nei pressi di alcune villette. La vicenda, riportata da un quotidiano locale, è al vaglio dei carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti del caso.

L'ipotesi più accreditata è quella che a sparare siano stati dei cacciatori che in questo periodo vanno in cerca di cinghiali. Si sta valutando se quella sia o meno una zona dov'è possibile questa pratica e non si escludono altre ipotesi ma al momento viene mantenuto riserbo sull'accaduto.