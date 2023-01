Venerdì 6 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - Un furto nella migliore tradizione della banda del buco. Un foro nella parete posteriore in cartongesso per intrufolarsi all’interno di una tabaccheria e fare razzia. Accade tutto nella notte a Passo Corese e - ad accorgersi di tutto quando ormai è troppo tardi e i malviventi si sono dileguati - è stato il titolare dell’attività commerciale “Da Pietro” di via Gramsci, al momento dell’apertura al mattino. Un colpo probabilmente disegnato a tavolino e ben studiato dato che, per accedere all’interno del bar-tabacchi, i ladri si sono prima intrufolati all’interno di un ristorante confinante con l’esercizio commerciale, per poi mettersi “al lavoro” - con il modus operandi che celebra la nota scena finale del film “I soliti ignoti” - per praticare un orifizio nella parete comunicante.

Un muro divisorio che è stato forato senza troppe difficoltà e, attraverso il quale, gli ignoti hanno poi fatto irruzione all’interno della tabaccheria. Una volta dentro i malviventi hanno fatto razzia di pacchi di sigarette e di tutto il denaro contante presente in cassa, danneggiando inoltre alcune slot machine probabilmente per portare via le monete presenti. Una volta rastrellato il bottino si sono rapidamente dileguati. Al mattino la scoperta del locale messo sottosopra e la denuncia alle forze dell’ordine. Un lavoro certosino e silenzioso quello effettuato sulla parete di confine tra bar e il ristorante in quanto, secondo alcune testimonianze dei residenti della zona, raccolte nella mattina subito dopo il blitz, nessuno avrebbe notato movimenti sospetti né il rumori dei colpi che, verosimilmente, sono stati necessari per abbattere parte del muro.

Al vaglio i filmati delle telecamere pubbliche e private di videosorveglianza presenti nella zona anche se i ladri – che probabilmente conoscevano bene la strutturazione dell’esercizio commerciale – hanno agito mettendo preventivamente fuori uso alcune telecamere di sicurezza presenti. Un’attività commerciale molto conosciuta e frequentata a Passo Corese finita nelle mire dei malviventi che al momento non sono stati individuati ma potrebbero essere stati ripresi da altri sistemi di sorveglianza sia in direzione Roma che Rieti. Il furto sarebbe stato consumato nel corso della notte con probabilità tra la mezzanotte e le tre del mattino. Su quanto avvenuto indagano ora i militari dell’Arma competenti per territorio a seguito della denuncia presentata dal titolare dell’esercizio commerciale. Da quantificare l’ammontare complessivo del bottino raggranellato dalla gang.

Non è la prima volte che il bar tabacchi di Passo Corese è oggetto di furti: lo scorso 15 settembre, sempre nottettempo, lo storico bar del Comune di Fara in Sabina era stato assalito da una banda di ladri che, approfittando di un varco laterale, aveva trafugato tabacchi e valori per un bottino complessivo abbastanza consistente. Indagini che, anche nei mesi scorsi, furono condotte dai carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto che erano intervenuti sul posto con quattro pattuglie.