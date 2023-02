Sabato 25 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - L’emergenza furti prosegue. Furti molto probabilmente di “mestiere”. Arrestata dalle forze dell’ordine l’ondata di raid che aveva portato nel target dei ladri numerosi ristoranti, bar, attività commerciali varie e pizzerie del centro cittadino, prosegue, sottotraccia, l’attività dei malviventi con diversi colpi messi a segno all’interno di private abitazioni e appartamenti. Blitz, questi, molto probabilmente legati a soggetti professionisti e non riconducibili - come quelli delle scorse settimane - a soggetti legati al mondo dello spaccio e della tossicodipendenza locale.

I fatti. In via del Peschiera, nel quartiere di piazza Tevere, dopo l’ingente colpo in una villetta di via Arno, i malviventi sono tornati a far visita in un’abitazione privata da dove sono stati portati via contanti, orologi e preziosi, per un bottino totale di diverse migliaia di uro. Con lo stesso modus operandi, senza lasciare apparentemente segni di effrazione né infrangere vetri, i ladri sono entrati in azione anche in via Pollastrini, nel corso della notte, nel quartiere cittadino di Campoloniano. Al rientro in casa dei proprietari, la scoperta delle stanze messe a soqquadro e la constatazione dell’ammanco di oggetti di valore e preziosi. Anche nel centrale quartiere di Città giardino, in via dei Salici, rilevato dalle forze dell’ordine un furto consumato in un’abitazione. Un colpo azzardato in pieno giorno, durante la mattina, con l’abitazione lasciata momentaneamente vuota dai proprietari. Una volta dentro i ladri, probabilmente dopo essere riusciti a manipolare ad arte la serratura della porta d’ingresso, hanno sottratto contanti per oltre un migliaio di euro e vari monili e gioielli che erano custoditi in casa dopo aver rovistato ovunque.



Colpi “mordi e fuggi”. Dei colpi mirati, una sorta di “mordi e fuggi”, avvenuti tutti nelle scorse giornate ed effettuati con destrezza e “professionalità”. Anche in via Salvatori si è registrato un furto in appartamento approfittando dell’assenza dei padroni di casa. Un tentativo di diversa natura e matrice è stato commesso invece a Greccio ai danni della struttura ricettiva “L’oasi di Greccio”, edificio immerso nel verde dell’area del santuario francescano. Qui ignoti sono riusciti a guadagnare l’accesso forzando e scardinando una porta ma non avrebbero portato via nulla, forse perché messi in fuga o disturbati durante il furto. Le indagini da parte di carabinieri e polizia si focalizzano ora su una gang specializzata in furti in appartamento, solitamente molto più redditizi rispetto al “rastrellamento” di contanti dei fondo-cassa lasciati dagli esercenti di attività commerciali nei registratori di cassa. Ogni sopralluogo effettuato dal Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri, polizia, Squadra volante e Squadra mobile della questura di Rieti, è stato sempre supportato dall’ausilio della Sezione operativa dei carabinieri e dalla polizia scientifica, al fine di rilevare ed isolare tracce e impronte lasciate dai malviventi durante le loro scorrerie.

Le indagini. Non sempre sono stati utili alle indagini i filmati delle telecamere di videosorveglianza private poiché, al momento dell’avvicinamento dei ladri, oppure una volta all’interno di un’abitazione, il loro volto è risultato (ovviamente) già essere travisato così da non poter essere visibile e riconosciuto. Ad oggi il potenziamento dei servizi di controllo e pattugliamento da parte delle forze dell’ordine ha permesso di risalire ai responsabili di furti commessi in attività commerciali ma sembra che, al momento, si stia aprendo una nuova pista investigativa sulla scia di esperti ladri d’appartamento, particolarmente abili nell’intrufolarsi, anche di giorno, dentro case e abitazioni senza essere visti nè lasciare tracce in mano agli investigatori di carabinieri e polizia.