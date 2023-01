Lunedì 2 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - Il profilo e la mano di una banda di professionisti dietro ai numerosi furti messi a segno tra il pomeriggio del 30 dicembre e nella notte tra 30 e 31 dicembre. Furti a Rieti, Poggio Fidoni, Cittaducale, Antrodoco e Configni. Notevole gli importi dei vari bottini trafugati, tra gioielli, preziosi e contanti per migliaia di euro, casseforti sradicate dal muro e colpi anche in diversi locali della movida cittadina a pochi metri di distanza l’uno dall’altro. I ladri hanno approfittato, in alcuni casi, di brevissime assenze dei proprietari di casa, intrufolandosi nelle abitazioni di pomeriggio, nonostante la presenza di altri condomini che, in altri appartamenti, non si sono accorti di nulla.

La dinamica. La gang sarebbe anche stata ben attrezzata non solo con utensili e arnesi da scasso, ma anche con attrezzature più “professionali” che hanno permesso, in tempi brevissimi, di rimuovere casseforti senza rumore né troppe difficoltà, nonostante gli ancoraggi murari. In tutti i colpi hanno agito con estrema rapidità e con la massima resa, mettendo a soqquadro le abitazioni: hanno sottratto collane e gioielli in oro e tutti i contanti a portata di mano e nascosti. In città, poco prima dell’alba, quando alcuni locali notturni avevano da poco chiuso i battenti, i malviventi hanno operato prendendoli di mira: il “Riot concept bar” di via della Verdura, lo “Sazerac caffè” distante solo pochi passi sul Ponte Romano e al “Wally’s cocktail bar”, in piazza Vittorio Emanuele II. Portati via tutti i contanti nelle casse e, dove presenti, bottiglie di alcolici di valore. A Cittaducale, in via Terminillo, i ladri si sono introdotti in un appartamento nonostante la presenza dei vicini di casa e di passanti e hanno portato via preziosi e contanti, smurando anche una casseforte, senza che nessuno si accorgesse del rumore. Stesso modus operandi ad Antrodoco, dove nel pomeriggio i malviventi hanno svaligiato un appartamento in una piccola palazzina. Anche qui mettendo la casa sottosopra sono riusciti a scovare gioielli, bracciali anelli e contanti per alcune migliaia di euro. A Configni, la gang, probabilmente la stessa, è riuscita a farla franca introducendosi nella notte in una casa privata per poi fare razzia: rastrellati monili in oro e denaro contante. I proprietari non erano presenti in casa. Furti, almeno due, a Poggio Fidoni, frazione di Rieti. Non si conosce al momento quanto trafugato dai malviventi, ma tra i residenti della zona sarebbe stato visto aggirarsi più volte un furgone bianco, su cui ora si sono concentrate le attenzioni degli inquirenti. Giornate di gran lavoro per carabinieri e polizia, impegnati ad accogliere denunce dei proprietari ed effettuare i rilievi tecnico-scientifici.