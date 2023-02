RIETI - Gli arresti e le denunce di carabinieri e polizia non fermano i soliti ignoti. Colpo in abitazione di nuovo a piazza Tevere e in via del Peschiera dove i ladri si sono introdotti all'interno di un appartamento approfittando dell'assenza dei proprietari di casa, portando via orologi, preziosi e contanti.

Sul posto i militari dell'Arma per i rilievi.