Martedì 5 Settembre 2023, 00:10

RIETI - Si tratta, probabilmente, dell’ultimo colpo di coda estivo, per quanto riguarda i furti in abitazione, ora che ormai è terminato il periodo canonico delle vacanze e delle ferie estive. Ma, intanto, morde ancora la piaga dei colpi in abitazione. Di nuovo si sono registrati episodi in città e non solo.

Gli episodi. In via dei Salici, nel quartiere Città giardino, i proprietari di casa, una volta tornati, hanno trovato le stanze messe sottosopra dai ladri, che hanno rovistato ovunque alla ricerca di preziosi e contanti. I malviventi, questa volta, hanno raggiunto anche i piani alti, introducendosi all’interno di un appartamento del quarto piano di un condominio, da dove hanno poi portato via anelli, catenine e preziosi.

Non viene risparmiato neanche il quartiere di Regina Pacis dove, nel corso dell’estate, sono stati i numerosi i furti messi a segno in una zona, dove la prevalente presenza di persone anziane o sole favorisce l’azione di ladri e truffatori. In particolare, in via Pietro Boschi, si è registrata l’ennesima visita dei ladri, che hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per poter agire indisturbati. Al rientro in casa, hanno constatato che i ladri erano entrati forzando una porta-finestra posta al primo piano, raggiungendo il balcone senza troppe difficoltà. Una volta dentro hanno rovistato nelle camere da dove - anche in questo caso - sono stati portati via preziosi in oro e gioielli. Sempre a Rieti, in via Matricardi - zona aeroporto - ignoti hanno visitato una abitazione privata. Da quantificare il bottino sottratto. Sul posto gli agenti della squadra volante della questura di Rieti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che hanno accolto la denuncia del proprietario per poi passare il testimone ai colleghi della polizia scientifica per i rilievi di eventuali elementi o tracce lasciati sul posto dai malviventi, per poter risalire ai responsabili.

Nel territorio. In via Farense, a Passo Corese, nel territorio del Comune di Fara in Sabina, i ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari, per colpire all’interno di una villa, “impegnandosi” anche a tagliare un’inferriata posta a protezione della finestra, da cui hanno avuto accesso e, una volta rimossa la griglia, si sono introdotti in casa cercando in ogni stanza e vano. Qui hanno sottratto un bottino abbastanza consistente, fatto di gioielli in oro e argento. In corso indagini e accertamenti delle forze dell’ordine, polizia e carabinieri, sui furti commessi, alla luce dei rilievi investigativi acquisiti a seguito dei sopralluoghi, per risalire ai responsabili dei colpi messi a segno in questi giorni.