Alla Fiera del Peperoncino conferenza sulla Ferrovia Terni-Sulmona candidata per I Luoghi del Cuore del Fai

RIETI - La Fiera Mondiale del Peperoncino, di scena a Rieti dal 24 al 28 agosto, è entrata ufficialmente nel vivo. Un evento di grande prestigio, all’interno del quale sarà protagonista anche il Gruppo Fai Rieti, attivo con iniziative volte a conoscere cittadini e turisti e a raccogliere voti per la Ferrovia del Centro Italia (linea: Terni-Sulmona), in gara dal 17 agosto nel censimento dei Luoghi del Cuore del Fai – Fondo Ambiente Italiano. La candidatura della tratta ferroviaria, sostenuta dal Fai cittadino, è stata promossa da un Comitato spontaneo di cittadini, presieduto da Claudia Cattani e composto da: Amici di Rieti, Rotary Club Rieti, Associazione Collezionisti “S. Fabi” di Rieti e Associazione Culturale Riattivati. Entro il 15 dicembre, l’obiettivo minimo è il raggiungimento di 2500 voti, grazie ai quali sarà possibile presentare al Fai un progetto di intervento a beneficio della storica ferrovia, caratterizzata da un grande potenziale turistico, storico e paesaggistico.

Un’ottima occasione per votare sarà domani, sabato 27 agosto, alle 17:30, nel padiglione “Spazio Italia” di Piazza Cesare Battisti, dove, insieme alle altre realtà associative locali che compongono il Comitato di cittadini, il Fai Rieti parteciperà ad una conferenza sulla candidatura della linea ferroviaria. L’evento sarà moderato da Matteo Di Mario, addetto stampa e responsabile della comunicazione del Gruppo, e prevederà la presenza dei seguenti relatori:

- Emanuela Varano, capogruppo Fai Rieti e membro dell’Associazione “Amici di Rieti”, che illustrerà le principali caratteristiche del censimento dei Luoghi del Cuore e l’importanza di valorizzare un’infrastruttura ferroviaria che, toccando tre regioni diverse, attraversa splendidi luoghi del territorio reatino.

- Stefano Pozzovivo, segretario del Rotary Rieti, che parlerà del sostegno del Club locale all’iniziativa.

- Valentino Gunnella, presidente dell’Associazione Collezionisti “S.Fabi” di Rieti, che focalizzerà il suo intervento sulla 53esima mostra “Rieti Colleziona”, dedicata alla ferrovia. L’iniziativa culturale si svolgerà dal 22 al 24 settembre nella sala mostre del Comune di Rieti di Piazza Vittorio Emanuele II, proponendo, in collaborazione con collezionisti umbri e abruzzesi, documenti, foto e materiale d’epoca in grado di raccontare la storia della linea ferroviaria.

- Silvia Priante e Roberto Giammaria, rispettivamente vicepresidente e socio dell’Associazione Culturale Riattivati, che racconteranno della loro esperienza di viaggio su un Treno Storico che ha percorso la Ferrovia del Centro Italia.

In aggiunta a ciò, il Gruppo Fai Rieti è felice di comunicare che, fino a domenica 28 agosto, è possibile votare per la Ferrovia Centro Italia anche sotto i portici del Palazzo Comunale, dove si sta svolgendo la mostra “Gli artisti della solidarietà Lions International”, curata dal prof Gianni Turina con l’obiettivo di raccogliere fondi per il restauro della tela di Vincenzo Manenti “San Michele Arcangelo, Sant’Antonio e San Francesco” nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Greccio.

«Ringraziamo gli organizzatori e promotori della mostra per la loro disponibilità – dichiara il Gruppo Fai Rieti - così come ringraziamo i diversi commercianti che hanno deciso di darci una mano nella raccolta voti. Inoltre, siamo grati alla Fiera Mondiale del Peperoncino per averci concesso uno spazio all’interno del vasto programma di iniziative enogastronomiche, culturali, musicali e sportive a disposizione di tanti cittadini e turisti».

Link per votare direttamente online per la Ferrovia: https://fondoambiente.it/luoghi/ferrovia-del-centro-italia?ldc