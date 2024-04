De Rossi: «Il Milan non è un crocevia per il mio futuro. Non penso al rinnovo»

Il tecnico giallorosso Daniele De Rossi alla vigilia della partita contro il Milan di Europa League: «Stiamo facendo una competizione europea e non voglio uscire. Questo è un percorso per arrivare ad essere felici. Potrebbe interrompersi e ne comincerà un altro vero l’Europa che conta. Se domani perdo 2-0 non giocherò la finale. Se questo percorso durerà tre mesi o due anni, non lo so. Ma se ci pensiamo, non ce lo godiamo. Sono tante le giornate in cui siamo stati felici, sono felice di essere allenatore della Roma e di essere un allenatore. Non penso alle possibilità di rinnovo in base al risultato di domani».