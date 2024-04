Venerdì 12 Aprile 2024, 18:42 - Ultimo aggiornamento: 22:37

Komen Italia celebra 25 Anni di "Race For The Cure", la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. L'appuntamento al Circo Massimo con il grande "Villaggio della Salute Komen" sarà dal 9 al 12 Maggio. 4 giornate all'insegna della prevenzione, dello sport e della salute. A dare il via alla 25esima edizione della corsa contro i tumori femminili sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ieri alla presentazione dell'evento nel salone del Coni, a fare gli onori di casa il numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò e il fondatore Komen Italia Riccardo Masetti. Presenti anche la presidente Daniela Terribile, la ceo Violante Guidotti Bentivoglio, l'ex Guardasigilli professoressa Paola Severino, l'assessore allo Sport e grandi eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato e Paolo Giuntarelli, direttore regionale Affari della Presidenza, Turismo e Sport. Come da tradizione Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi saranno testimonial di questa grande gara di solidarietà che in 25 anni ha consentito alla Komen Italia di investire 26 milioni di euro per avviare oltre 1500 nuovi progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle donne che vivono l'esperienza di un tumore del seno.

Servizio di: Barbara Carbone

Video di: Chiara Pellegrini/Ag.Toiati