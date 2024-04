A Poggio Mirteto la conferenza “L’importanza dei cereali nella buona alimentazione. I cereali del futuro”

RIETI - Domani, sabato 20 aprile, alle 18.00 nella sala Elpidio Benedetti di Poggio Mirteto la conferenza: "L’importanza dei cereali nella buona alimentazione. I cereali del futuro" organizzata dall'associazione culturale Amici del Museo nell'ambito degli Incontri del Sabato che propongono un ciclo di conferenze su temi di attualità e sulla Sabina.

Il tema

Nell'incontro di domani si andrà alla scoperta dei "Cereali del futuro" con Federica Taddei del Crea, il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari.

Un viaggio nell'evoluzione dei cereali dal passato alla "rivoluzione verde" in Italia, con focus sulle innovazioni di Nazareno Strampelli, esplorando la qualità nutrizionale dei cereali e la loro crescente importanza in una dieta salutare, l'impatto dei cambiamenti climatici e come i cereali più resilienti possono contribuire a una agricoltura sostenibile e come le innovazioni e le sfide globali stiano modellando l'agricoltura del futuro.