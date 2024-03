Farfa e Santa Maria di Canneto: la conferenza su mille anni di storia, arte e fede

RIETI - Farfa e Santa Maria di Canneto: mille anni di storia, arte e fede. E’ questo il tema della conferenza in programma domani, sabato 23 marzo alle 18, presso la sala Elpidio Benedetti di Poggio Mirteto. L’evento rientra nel ciclo di conferenze organizzate dall’associazione culturale Amici del Museo nell’ambito degli Incontri del sabato.

Il tema

Relatrice sarà Elena Onori la quale parlerà della chiesa di Santa Maria della Neve, già Santa Maria di Canneto che insiste su un sito menzionato per la prima volta nel Regesto Farfense nell’anno 1005. Costruita in prossimità delle vie di comunicazioni medievali che conducevano a Farfa, la chiesa conserva ancora oggi memoria e tracce archeologiche di un lontano passato nel riuso di basamenti, porzioni di colonne e altri preziosi elementi di età romana, ma anche affreschi della bottega di Antoniazzo Romano, che ne ricordano il legame con la “madre” Farfa.

Un secondo intervento decorativo si registra sul finire del XVII secolo, quando una grande pala raffigurante il miracolo della Madonna della Neve trova posto sull’altare principale insieme ad un altro ciclo di affreschi dedicati alla Vergine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’importanza del sito si riscontra nella quantità di citazioni in cui è possibile rintracciarlo nel corso dei secoli, come punto di riferimento non soltanto per la comunità monastica di Farfa, ma anche per la società civile dell’epoca.