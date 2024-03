Conferenza sull'ecologismo al Museo Archeologico Cicolano

RIETI - Il Museo Archeologico Cicolano ospita il seminario “Le sfumature dell’ecologismo”, domani a partire dalle 16. Un’iniziativa volta a sensibilizzare sulla tematica ambientale, organizzata dall’Associazione Studentesca Universitari in Movimento dell’Università di Teramo, con il coordinamento di Thomas Magliocca. Così si approfondisce un tema di grande rilievo, visto il peso che l’ecologismo ricopre nella società attuale: per questo a parlarne, oltre alla direttrice del museo Francesca Lezzi che introdurrà l’evento, ci saranno il sindaco di Borgorose Mariano Calisse e Michele Nicolai, consigliere regionale del Lazio.

Prezioso, in questo senso, anche il contributo degli esperti del settore presenti all’evento: il prof. Mario Sirimarco, docente di filosofia del diritto, informatica giuridica e filosofia dell’ambiente presso l’Università di Teramo, dove insegna anche il Dott. Domenico Palermo, altro ospite della conferenza e impegnato in ricerche in materia di filosofia della crisi ecologica e storia e cultura dei movimenti ambientalisti.



Con loro ci saranno il prof. Massimo De Maio, in servizio presso la Pontificia Università Antonianum, laureato in ecologia integrale ed esperto di efficienza energetica, riduzione dei rifiuti e compostaggio ed infine Marcello Mari, architetto progettista prevalentemente impegnato in materia di pianificazione territoriale e di sviluppo e valorizzazione turistica e culturale, con esperienze al servizio di diversi Enti pubblici ed incluso in un gruppo internazionale al lavoro su un progetto di sviluppo in Grecia per l’Anno europeo dell’ambiente.



Un approfondimento corale, dunque, con più voci autorevoli pronte a fare chiarezza su un argomento sempre più attuale come l’ecologia, il tutto al Museo Archeologico Cicolano a Corvaro di Borgorose in Piazza S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco 7, dove al termine seguirà un brindisi con buffet offerto dal Comitato Universitari in Movimento.