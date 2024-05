Playout Serie B, la notte della salvezza per Ternana e Bari. Poi le semifinali playoff

Questa sarà la notte più lunga per Ternana e Bari. Oggi (giovedì 23 maggio) allo stadio Liberati (ore 20.30) le due squadre si giocano la permanenza in Serie B nella gara di ritorno dei playout dopo l’1-1 dell’andata, giovedì scorso al San Nicola deciso dai gol nella ripresa di Nesta e Pereiro. Per salvarsi, agli umbri basta non perdere al 90’ (niente supplementari né rigori), mentre i pugliesi hanno l’obbligo di vincere per la peggiore posizione in classifica in campionato. Tra i 6 precedenti playout che hanno visto un pareggio nel match d’andata in casa della quartultima, sono 4 i favorevoli alle Fere: Albinoleffe nel 2010-2011, Empoli nel 2011-2012, Modena nel 2014-2015 e Ascoli nel 2017-2018. Buoni per i Galletti i precedenti dell’Ancona nel 2008-2009 e del Padova nel 2009-2010. Il Bari deve chiudere la porta visto che subisce almeno un gol da 17 trasferte consecutive: l’ultimo clean sheet esterno è stato ottenuto proprio contro la Ternana, con lo 0-0 in Umbria il 3 settembre. Arbitra La Penna di Roma (al Var c’è Irrati), che ha già incrociato le due squadre il 2 aprile 2015 (Ternana-Bari 2-0, doppietta di Ceravolo) con 4 ammonizioni ai rossoverdi, che ha diretto complessivamente 12 volte (5 vittorie, un pareggio, 6 sconfitte) a fronte di 16 direzioni del Bari (8 vittorie, 4 pari, 4 ko). La Ternana ha ottenuto al Liberati in questa stagione 5 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte contro Sampdoria, Cremonese, Brescia, Venezia, Como, Parma e Ascoli.

Breda per la città

«Terni si merita di mantenere la categoria», ha detto Roberto Breda, consapevole che dopo 39 battaglie c’è quella decisiva nel suo primo playout in carriera. «Il carico emotivo è tanto, non avremo un solo piano in campo e va indirizzata l’energia dove vogliamo noi per essere pronti. A me è piaciuta molto l'ultima partita in casa col Catanzaro dove squadra e pubblico hanno remato uniti per un obiettivo comune. La risposta ora sarà bellissima e dovremo mantenere l’unità anche nei momenti difficili. Poi in campo andiamo noi, però sappiamo che dietro di noi ci sarà un'intera città a spingerci». È sceso in campo anche il presidente Nicola Guida: «Partita delicatissima, meglio viverla che parlare. Ci giochiamo tutta la stagione, mi aspetto una grande prova. Incrociamo le dita e speriamo bene».

Giampaolo senza appello

L’occasione per Federico Giampaolo, fratello di Marco e silente alla vigilia, è troppo grande: i De Laurentiis l’hanno spinto in prima squadra dalla Primavera per salvare il salvabile.

C’è la convinzione che tutto passi per le punte Nasti e Sibilli, che insieme hanno segnato 17 gol. Serve l’impresa fuori casa dove i pugliesi non vincono dal 29 ottobre 2023 (con Marino 2-1 a Brescia in rimonta): da quel momento 5 pareggi e 7 sconfitte in trasferta. Occhi sul capitano inossidabile Di Cesare, che proprio oggi compie 41 anni, a segno 4 volte quest’anno (20 in tutto col Bari) e che dopo questa partita potrebbe chiudere col calcio giocato.

Ritorno dei playoff

Due pareggi nelle gare d’andata e da domani (venerdì 24 maggio) il ritorno per designare le due finaliste dei playoff. Venezia-Palermo (arbitro Pairetto di Nichelino, Valeri al Var) riparte dal successo dei lagunari al Barbera per 1-0 e si gioca domani alle 20.30; Cremonese-Catanzaro (arbitro Mariani di Aprilia, Mazzoleni al Var) ricomincia dal 2-2 e si gioca sabato 25 maggio alle 20.30. Il tecnico rosanero Michele Mignani ci è già passato: l’anno scorso perse 1-0 la semifinale d'andata dei playoff e contro il Sudtirol a una ventina minuti dalla fine stava 0-0 giocando in inferiorità numerica dalla fine del primo tempo. C'era però il vantaggio della migliore posizione in classifica, per cui bastò il gol di Benedetti per assicurare la qualificazione. Stavolta il Palermo deve vincere con due gol di scarto. Non ci sarà il portiere Desplanches, che nelle battute finali dell'andata ha riportato un problema muscolare al retto femorale: torna Pigliacelli. Non vuole scherzi Paolo Vanoli dopo l’ottimo risultato in Sicilia: intanto mette da parte le voci che lo vogliono sulla panchina del Torino la prossima stagione, indipendentemente da come finiranno i playoff. A Cremona ha un solo risultato il Catanzaro che deve vincere e ha il tecnico Vincenzo Vivarini finito nel mirino del Sassuolo retrocesso dalla Serie A e già al lavoro per cercare di risalire subito. Il settore ospiti dello Zini contiene 2.436 spettatori e l’esodo giallorosso si prepara da giorni. Tra i protagonisti più attesi ci sono gli attaccanti Iemmello e Biasci sul fronte calabrese, mentre la Cremonese risponde con Ciofani che segnando all’andata è diventato a 38 anni il marcatore più longevo della storia dei playoff cadetti. La doppia finale playoff è fissata per il 30 maggio e il 2 giugno, con la meglio piazzata nella stagione regolare che gioca la seconda partita in casa. In caso di parità dopo i 180 minuti, sale in A la squadra che in campionato ha ottenuto più punti in classifica.