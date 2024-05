La Npc domina a Salerno (78-95) e conquista la salvezza. Sugli scudi Melchiorri, Zucca e Markovic

RIETI - Basta gara 3 alla Npc per salvarsi e guadagnarsi cosi la permanenza in terza serie, al PalaLongo termina 98-75 per i reatini, che chiudono così la pratica su Salerno con un netto 3-0. Un dominio costante degli uomini di Ponticiello, trascinari da Melchiorri e Zucca, 23 punti a testa e Markovic, che chiude con 22 punti.



La gara

Partenza sprint dei reatini, primo quarto perfetto di Zucca e compagni, Salerno non reagisce e Rieti va in fuga, al termine della prima frazione punteggio sul 32-20. Salerno trova continuità in attacco, ma nella seconda frazione la Npc trascinata ancora da Zucca e Markovic rimane avanti. Acunzo e Kekovic provano a far male alla Npc, che chiude il secondo quarto avanti 46-35. Ottimo il rientro dagli spogliatoi, Melchiorri si carica i suoi sulle spalle e Rieti tocca il +18. Il colpo del ko oltre al reatino Melchiorri lo danno Markovic e Cassar, Rieti alla penultima sirena è avanti 80-54.

Ultimo quarto di controllo, la salvezza è li ad un passo per la Npc che continua a segnare con i tre migliori Melchiorri, Zucca e Markovic, termina 98-75.

Il tabellino

LARS VIRTUS ARECHI SALERNO: Spizzichini 6 (3/4, 0/2), Spinelli (0/4 da 3), Acunzo 18 (4/6, 3/4), Capocotta 4 (1/6, 0/3), Kekovic 12 (6/7, 0/4); Fraga 18 (2/2, 4/10), Agostini 12 (2/6, 2/2), Greco 3 (1/2 da 3), Haidara 2 (1/1 da 2), Cucco (0/1, 0/4), Lucadamo, Mazzarella. All. Amato.

NPC SPORTHUB RIETI: Sulina 10 (1/1, 1/3), Markovic 22 (4/6, 4/7), Melchiorri 23 (5/8, 2/5), Zucca 23 (2/4, 5/7), Cassar 10 (2/4, 2/4); Mele 5 (1/2, 0/1), Del Sole 3 (1/1, da 2), Da Campo 2, Reginaldi, Sane, Novelli ne. All. Ponticiello.

Arbitri: Di Franco (Bg) e Quadrelli (Lc).

Note. Tiri da 3: Salerno 10/35, Rieti 14/27. Tiri liberi: Salerno 7/12, Rieti 24/34. 5 falli: Spinelli e Melchiorri.