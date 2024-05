Da Roma a Hollywood, Matteo Silvi "Personal Make Up Designer di Chris Hemsworth” per “Furiosa: A Mad Max Saga”: «La vera difficoltà è stato renderlo diverso da Thor»

«Cuciniamo la pasta e guardiamo la Roma ovunque siamo» Matteo Silvi, Personal Make Up Designer di Chris Hemsworth ha lavorato a stretto contatto con il regista George Miller per realizzare il look, decisamente originale, di Chris Hemsworth nel film “Furiosa: A Mad Max Saga”. Tra gli altri registi con cui ha collaborato anche: Mel Gibson,Ridley Scott, Florian Henckel von Donnersmarck, Joe e Anthony Russo Taika Waititi, Alejandro Amenábar, Michele Placido, Giuseppe Tornatore e Paolo Sorrentino. (Servizio a cura di Eva Carducci)