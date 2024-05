Giovedì 23 Maggio 2024, 08:56

Novità in seno alla società del Foligno Calcio. Nei giorni scorsi il consiglio d’amministrazione ha deliberato la revoca di tutti i poteri attribuiti al presidente del cda Simone Filippetti, che mantiene comunque la presidenza e la rappresentanza della società biancazzurra. Al contempo, il consigliere Pino Oddi è stato nominato amministratore delegato con il potere tra gli altri, come si evince dal registro ufficiale della Camera di Commercio, di stabilire le modalità di attuazione delle strategie e delle politiche generali di gestione e di sviluppo della società definite dal consiglio di amministrazione; stabilire le modalita' di attuazione delle politiche commerciali, di marketing e di comunicazione della societa' definite dal consiglio di amministrazione; definire tutti gli accordi attivi e passivi, gli impegni e tutti i contratti attivi e passivi relativi a tutti gli affari compresi o comunque connessi allo scopo sociale, mantenere i contatti ufficiali con la stampa e con le istituzioni esterne e coordinare i relativi interventi. Oddi, dunque, avrà un ruolo alla Marotta con anche tutti i più ampi poteri necessari affinché possa compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Nessun cambiamento, almeno allo stato attuale, per ciò che riguarda la composizione della proprietà che vede come socio maggioritario con il 60% delle quote Simone Filippetti (tramite le sue aziende Perugia Pallets Srl e B.F. Srl) e con il rimanente 40% l’ex presidente Renato Colavita. Non è escluso che anche nella composizione della società possano esserci nelle prossime settimane dei cambiamenti.

Intanto non si ferma il lavoro del direttore sportivo Simone Angelini nella costruzione del nuovo organico della prima squadra.

Dopo il ritorno in maglia biancazzurra di Leonardo Agostini, è stato annunciato anche l'arrivo di un altro ex falchetto. Si tratta del classe ‘91 Mattia Cavitolo. “Nato e cresciuto calcisticamente nel Foligno Calcio - si legge nella nota della società - Mattia ha indossato in prima squadra i colori biancoazzurri nella stagione 2009/2010 (1 presenza in serie C1), 30 presenze in serie D nella stagione 2015/2016 e fu protagonista, nella stagione 2017/2018, della splendida cavalcata culminata con la vittoria del campionato di Promozione siglando ben 11 reti”.

Nell’ultimo anno il centrocampista offensivo ha militato nella prima parte della stagione con il Cannara per poi passare a gennaio sempre nel campionato di promozione al San Venanzo.

Due colpi di mercato che saranno i primi di una lunga serie, per un organico che vedrà diverse uscite e numerosi rinforzi in una stagione che la società biancazzurra vuole sia quella del riscatto.