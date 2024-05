Serie A, valzer delle panchine: il Milan pensa a Fonseca, il Napoli tra Conte, Pioli e Gasperini. Thiago Motta-Juve, manca solo l'ufficialità

Con gli addii di Stefano Pioli al Milan, è arrivato proprio stamattina il comunicato della risoluzione consensuale tra il tecnico e il club di via Aldo Rossi, e di Thiago Motta al Bologna è iniziato ufficialmente il valzer delle panchine. La certezza resta Simone Inzaghi all’Inter, vincitore dello scudetto della seconda stella che dovrebbe firmare il rinnovo fino al 2027 (si attende soltanto l’ok di Oaktree, che si è appena insediato). Ed ecco allora che i rossoneri adesso devono accelerare su Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è il prescelto dal Diavolo, nonostante i tifosi vogliano e chiedano l’ingaggio di Antonio Conte. Da parte sua, Stefano Pioli si trova tra il Bologna, che pensa anche a Maurizio Sarri (corteggiato a sua volta pure dalla Fiorentina), e il Napoli. Ed è proprio il club di Aurelio De Laurentiis l’altra squadra alla ricerca del nuovo tecnico dopo una stagione sciagurata. Sul taccuino del presidente ci sono Antonio Conte, Stefano Pioli, Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini.

Quest’ultimo fresco di vittoria in Europa League con l’Atalanta grazie al 3-0 rifilato al Bayer Leverkusen a Dublino. Gasp si deve incontrare con la famiglia Percassi per cercare di capire se continuare anche per la prossima stagione (il contratto scade nel 2025) o cambiare aria. Per restare a Bergamo vorrebbe che il club alzasse l’asticella tenendo Koopmeiners (che piace al Liverpool e offre 60 milioni di euro) e acquistasse due-tre campioni per cercare di andare oltre a quello che di ottimo è già stato fatto in questi otto lunghi anni. Invece, la Juventus ha già deciso: manca soltanto l’ufficialità per lo sbarco a Torino di Thiago Motta, che ha già chiesto di trattenere Cambiaso e Rabiot. Ciclo terminato a Firenze per Vincenzo Italiano, che proverà a conquistare la Conference il 29 maggio ad Atene contro l’Olympiacos. Da monitorare Raffaele Palladino al Monza e Ivan Juric al Torino. Ai granata piace Paolo Vanoli, attualmente impegnato nei playoff di serie B con il Venezia. Una certezza al Genoa: Alberto Gilardino ha rinnovato e non si tocca.