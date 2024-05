Fc Rieti, sarà Lorenzo Pezzotti l'allenatore. Leoncini sullo stadio: «Studieremo il bando e decideremo il da farsi». Mercato in fermento

RIETI - «Lo stadio? Quando uscirà il bando lo studieremo a fondo per capirne i passaggi salienti, nel frattempo la nostra casa sarà il Gudini». Marzio Leoncini, in conferenza stampa fa il punto della situazione tra passato, presente e soprattutto futuro, fissa i punti cardine di quello che sarà la prosecuzione del progetto sportivo iniziato due anni fa e non omette il suo disappunto o, per meglio dire, il suo rammarico per una vicenda - quella legata all'impiantistica sportiva locale - che in questa fase rappresenta l'ago della bilancia tra il fare attività di un certo tipo o viceversa, dovendosi barcamenare con quel (poco) che offre la città in termini di spazi.

«In due anni - afferma Leoncini - abbiamo centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissati, ma ora c'è bisogno di guardare avanti. Il Fc Rieti resterà sempre la società di tutti, perché ci consideriamo inclusivi e pluralisti, ma è chiaro che l'aspetto relativo all'impiantistica comincia a diventare un aspetto tutt'altro che secondario.

A giorni, così dicono, dovrebbe uscire il bando europeo che comprenderà stadio, antistadio e 'Ciccaglioni' quest'ultimo abbandonato ormai da cinque anni, ma sul quale in tanti hanno fatto finta di non vedere: è stato distrutto completamente, è stato saccheggiato di ogni suppellettile e nei locali interni c'è stato fatto di tutto. Una vergogna. Valuteremo con attenzione il dafarsi, perché la spesa da sostenere è importante, ma è chiaro che per quanto ci riguarda, noi intendiamo lo stadio come la casa nostra e di tutti coloro che ci sostengono».

L'ammonimento

In una sala stampa gremita gente, tra addetti ai lavori, tifosi e tesserati - tra cui anche molti giocatori reatini della prima squadra e diversi genitori dei ragazzi del settore giovanile - Leoncini ha voluto ripercorrere le tappe degli ultimi due anni ricordando anche le vicende legate ai mancati accordi con la Nuova Rieti Calcio prima e le frizioni con Amatrice Rieti poi, 'ammonendo' il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi, a suo dire 'reo' di aver privato la collettività amatriciana di un movimento calcistico "nonostante i tanti investimenti pubblici fatti e attualmente in corso sul 'Tilesi' - ha rimarcato Leoncini - in totale 1,6 milioni di euro, non si sa bene per chi e per cosa. E vederlo festeggiare a Rieti anziché pensare alla sua terra, non è di certo edificante". Alla domanda 'ci sono i presupposti per poter vedere, prima o poi, un'unica squadra di calcio in città?' Leoncini è stato categorico: "Allo stato attuale, per quanto mi riguarda, non vedo interlocutori con cui poter affrontare questo tipo di ragionamento".

Lorenzo Pezzotti in sella

E sul futuro, il direttore generale - al tavolo della conferenza insieme al figlio Diego Leoncini, presidente del club, oltre a Ugo Rossetti, socio e main sponsor con l'azienda BigMat Ediltutto - ha annunciato "la riconferma del direttore sportivo Emanuele Caltabiano e l'ingaggio di Lorenzo Pezzotti, al quale affideremo la guida della prima squadra per un'Eccellenza che parlerà ancora reatino, che faremo cercando di intercettare i migliori calciatori locali in grado di sostenere la categoria".

Ecco lo staff

Nei prossimi giorni Lorenzo Pezzotti verrà presentato ufficialmente attraverso una conferenza stampa alla quale parteciperanno anche i suoi più stretti collaboratori: sembrano ormai trovati gli accordi sia col suo vice, Giuseppe Ficorilli, nonché quelli con il prepatatore atletico Luca Di Santo e il preparatore dei portieri Gianni Bianchetti, un gruppo di lavoro che dopo aver fatto bene quest'anno col Valle del Peschiera, può ripetersi in sella alla squadra che rappresenta la città e che vuole ritagliarsi un ruolo di prim'ordine anche in Eccellenza.

Il mercato

Partito ufficialmente anche il mercato estivo: a un passo dall'accordo col club Mario Monaco di Monaco, per il quale si tratterà di un vero e proprio ritorno in maglia amarantoceleste. Oltre all'attaccante campano ormai 'reatino d'adozione' piacciono profili come quelli di Matteo Mostarda e Francesco Rossi (entrambi a Cantalice quest'anno), ma anche giocatori come Nicolò Floridi e lo stesso Leonardo Grassi, quest'ultimo fresco di double con l'Amatrice Rieti. Tra le possibili riconferme, salgono le quotazioni di Simone Pezzotti e Leonardo Severoni, mentre Simone Roversi, Francesco Battisti, ma anche Nicholas Peschiaroli ed Emanuele Nobile possono rappresentare una 'linea verde' di assoluto valore per dare ulteriore seguito all'ottimo campionato disputato in Promozione.