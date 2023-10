Giorgia Meloni, la premier si tuffa nel lavoro e riparte dopo Giambruno: domani in Egitto e (forse) Israele, poi la festa FdI

Non è facile separare vita pubblica e privata se ti chiami Giorgia Meloni e sei la premier. Nonostante la fresca separazione - annunciata via social - con Andrea Giambruno, l'agenda istituzionale, tra crisi in Medio Oriente e l'allerta terrorismo in Europa, non lascia spazi per staccare. Dopo l'attentato a Bruxelles, poi è a rischio anche l'area Schengen. Ieri alla riunione dei ministri dell'Interno europei, si è fatto il punto sulla minaccia del terrorismo e sulle possibili conseguenze in termini di sicurezza dei Paesi della guerra in Medio Oriente. Mentre l'Ue punta ad accelerare sui rimpatri degli stranieri irregolari, l'Italia ha deciso di sospendere la libera circolazione al confine con la Slovenia. Per la premier i prossimi impegni si annunciano serrati, tra viaggio in Egitto (e forse Israele) per poi arrivare alla festa di partito di domenica.

Egitto e Israele

Domani Giorgia Meloni sarà sin dal mattino in Egitto per la Conferenza internazionale per la pace organizzata dal Presidente egiziano al-Sisi sulla crisi in Medio Oriente. Successivamente, secondo AdnKronos (che cita fonti israeliane) «molto probabilmente» la premier volerà anche in Israele per una visita di poche ore, utile a ribadire il sostegno italiano allo Stato aggredito da Hamas il 7 ottobre. In agenda un incontro con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Se la visita lampo sarà confermata, sarà una presenza importante: tra i leader occidentali, ieri era stato il premier britannico Rishi Sunak, grande amico di Meloni, ad arrivare in Israele per mostrare la vicinanza del Regno Unito alla causa israeliana.

La politica interna

E poi ci sono gli appuntamenti di partito. Domenica, Fratelli d'Italia si riunice per celebrare un anno del governo di centrodestra. Un appuntamento previsto originariamente un mese fa (in coincidenza dell'anniversario delle politiche) ma rinviato a causa della scomparsa dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Al Teatro Brancaccio la kermesse “L’Italia vincente – Un anno di risultati” vedrà alle 10.30 proprio l'intervento della premier, trasmesso in collegamento video nelle sedi regionali.

Un modo anche per tracciare gli obiettivi in avanti, anche in vista delle prossime elezioni europee.

E poi ci sono le elezioni locali, tra Monza, Foggia e Trentino-Alto Adige. Proprio in vista del voto nelle pronvince autonome, questa mattina è stato diffuso un video-messaggio di Meloni: «Il 22 ottobre di un anno fa è stato un giorno particolare, alcuni dicono "storico" per l'Italia», afferma la premier aggiungendo che «in questi mesi abbiamo lavorato senza sosta per ripagare quella fiducia e per dimostrare con i fatti che era possibile costruire un'Italia diversa. L'Italia del merito, del lavoro, della crescita, della famiglia, della legalità. L'Italia vincente».

