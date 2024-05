Giovedì 30 Maggio 2024, 00:26

Le riforme, nonostante tutto. Nonostante le «forze della conservazione che si muoveranno contro di noi». Nonostante la scaramanzia che le impedisce di spostare l'asticella da quel 26% incassato alle politiche («sto»). È una Giorgia Meloni con l’elmetto in testa quella che, rispondendo alle domande dei lettori del Corriere, in poco più di venti minuti prima punge la magistratura e il Colle nel difendere le carriere separate dei giudici e il premierato, poi elogia Marine Le Pen («sta facendo un percorso interessante, su alcuni dossier ci siamo trovate sullo stesso fronte già in questa legislatura») e torna alla carica contro la sinistra, contro Elly Schlein e - soprattutto - contro un Vincenzo De Luca tacciato di essere un «bullo».

LA RIFORMA

Sulla riforma della giustizia ieri validata in Consiglio dei ministri l’input è chiaro: «Non abbiamo paura» perché «saranno i cittadini alla fine a giudicarci». E chiarissimo è pure il messaggio recapitato all’Anm, che nel pomeriggio aveva parlato «volontà punitiva contro la magistratura». «Considero bizzarra la dichiarazione per la quale dovrebbe essere una vendetta - ha scandito la premier - perché uno si vendica di qualcuno che gli ha fatto qualcosa di male. Si vendica di un nemico. Io non considero la magistratura mia nemica e chiedo a chi ha fatto questa dichiarazione di dirmi se considera il Governo suo nemico».

Ma è sul premierato che Meloni riprende il piglio rinnovato delle ultime uscite, quello da campagna elettorale già mostrato martedì a Caivano. La riforma che «ho voluto io», spiega, chiude «una falla» ed eviterà in futuro al presidente della Repubblica di ricoprire «il ruolo di supplente» nella formazione dei governi, in assenza di maggioranze stabili definite dalle urne. Tutto, rivendica la premier proprio mentre in Senato si sfiora ancora la rissa sugli emendamenti, senza intaccare i poteri del Colle per andare incontro alle richieste delle opposizioni. Anzi, aumentandoli con quello di «revoca dei ministri». Tant’è che rispondendo ad un utente che chiede se la riforma non «svilisca le funzioni politiche» del Presidente della Repubblica, Meloni passa alla difesa dei principi che hanno mosso le sue intenzioni e puntualizza che già ora non figura tra i suoi poteri quello di «scegliere il governo». Al presidente della Repubblica, spiega, spetta «affidare l'incarico» di formare un esecutivo «sulla base delle indicazioni che arrivano dalle forze politiche». La «libertà di scegliere il governo non è prevista dalla Costituzione se non quando le forze politiche non esprimono una maggioranza». Per questo, prosegue articolando, il Presidente «è costretto a un ruolo di supplenza per una falla del sistema». Ruolo che non gli è né «proprio» né «congeniale» perché implica che debba «schierarsi», «scendere nell'agone della politica». Un fatto che certo «non aiuta la sua funzione di garanzia». Esattamente la falla che il premierato rattoppa.

GLI ALTRI TEMI

Dopo aver ribadito il no italiano all’uso delle armi inviate all'Ucraina in territorio russo («meglio rafforzare la difesa ucraina»), l’interesse governativo nella lotta all'evasione («per me è tutta intollerabile», ribadisce la premier dopo il pasticcio sul redditometro), l’idea di un’Italia centrale in Europa («non faccio la cheerleader» dice riferendosi anche ad un ipotetico bis Ursula von der Leyen) e l’aver scelto come contendente la sinistra e non il M5S («ciao Giuseppe» dice a Conte che la accusa di non rivolgersi mai a lui), la premier torna sullo scontro con De Luca. «Mi ha attaccato, mi sono difesa», «è un bullo», «prima o poi vorrei sentire anche una parola dalle femministe» dice, prima di concludere puntando il dito contro Elly Schlein, «mi spiace che abbia perso ancora l'occasione di dimostrare di essere il cambiamento che aveva promesso» perché, termina la premier, quello che è accaduto è anche «una questione femminile».