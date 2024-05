Alessandro Preziosi, discorso Matteotti letto alla Camera dallo scranno del deputato socialista: standing ovation dell'Aula

L'attore Alessandro Preziosi, al termine delle celebrazioni dell'Aula della Camera, ha letto un brano dell'ultimo discorso di Giacomo Matteotti dallo scranno del deputato socialista, che da oggi non sarà mai più occupato.

Alessandro Preziosi e il discorso di Matteotti

Si tratta del celebre discorso, pronunciato 100 anni fa, in cui Matteotti denunciò in Parlamento le violenze fasciste alle elezioni del 6 aprile del 1924. «Crediamo di rivendicare la dignità domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla giunta delle elezioni», la conclusione del discorso letto dall'attore, accolto dalla standing ovation dell'Aula.

L'apprezzamento della nipote

«Sono molto soddisfatta della cerimonia di oggi, soprattutto della lettura del discorso di mio nonno fatta dall'attore Preziosi.

Mi ha colpita, è stato bellissimo. E' stato tutto molto bello. Mio nonno ce l'ho dentro di me. Posso anche non parlarne ma è parte di me», commenta Laura Matteotti, nipote di Giacomo, dopo aver partecipato alla cerimonia alla Camera, a 100 anni dal discorso in cui suo nonno denunciò in Parlamento le violenze fasciste alle elezioni del 6 aprile del 1924.

La nipote, seduta nell'Aula di Montecitorio, a pochi metri di distanza dallo scranno in cui Matteotti recitò quel discorso, e a pochi metri delle più alte cariche dello Stato, intercettata dall'Ansa, ricorda inoltre che il 10 giugno sarà l'anniversario dell'uccisione del nonno, e si aspetta altri segnali dalla politica.