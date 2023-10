Terrorismo in Italia, Schengen sospeso con la Slovenia: quando scattano i controlli, quanto dureranno e quali gli altri Stati coinvolti

«Me ne assumo la piena responsabilità». Così Giorgia Meloni ha rivendicato la decisione del governo italiano di chiudere la frontiera con la Slovenia, sospendendo gli accordi di libera circolazione di Schengen. Uno stop che, ha spiegato la premier, «si è reso necessario per l’aggravarsi della situazione in Medio Oriente, l’aumento dei flussi migratori lungo la rotta balcanica e soprattutto per questioni di sicurezza nazionale».