Venerdì 31 Maggio 2024, 00:14

Giorgia Meloni ha la giacca bianca, il colore del candore, del voler essere limpida e chiara. Di fronte, in questo caso, a uno degli orrori più terribili compiuti dal fascismo: l’assassinio di Giacomo Matteotti, il 10 giugno 1924. Arriva alla Camera, per il centenario dell’ultimo discorso parlamentare del deputato socialista, quello contro le violenze dei fascisti che gli costò la vita e che l’attore Alessandro Preziosi ha recitato dallo scranno (uno degli ultimi sul lato sinistro dell’emiciclo) che fu di Matteotti e la lettura ha riscosso una standing ovation non rituale e pluripartisan, e arriva indossando la sua giacca bianca la premier che non si è mai voluta definire anti-fascista, nonostante le venga richiesta questa dichiarazione in ogni ricorrenza storica, da quella del 25 aprile a quella del 2 giugno e sempre e comunque.

Ecco Meloni che, con il presidente Mattarella e con La Russa e Fontana guarda la piccola mostra sugli scritti di Matteotti allestita in Transatlantico e intorno alla premier tutti si chiedono: Giorgia accetterà finalmente di dire «io sono antifascista»? Lei, si sa, questa soddisfazione ai suoi critici e avversari non la vuole dare - la campagna elettorale oltretutto è il momento meno opportuno per fare annunci di questo tipo - e però entrando a Montecitorio fa diramare dal suo staff una nota storico-politica, che parla del passato ma anche del presente, di una certa importanza. E sono quasi più importanti le allusioni riferite al presente piuttosto che i contenuti riguardanti il passato sul quale la leader di FdI fa comunque un sostanzioso passo in avanti nel suo percorso di ripudio del Ventennio che finora si era concentrato per lo più sulla condanna delle leggi razziali del 1938.

Alessandro Preziosi, discorso Matteotti letto alla Camera dallo scranno del deputato socialista: standing ovation dell'Aula

Le patenti

Meloni pone la questione così: «Oggi siamo qui a commemorare un uomo libero e coraggioso ucciso da squadristi fascisti per le sue idee. Onorare il suo ricordo è fondamentale per ricordarci ogni giorno a distanza di 100 anni da quel discorso il valore della libertà di parola e di pensiero contro chi vorrebbe arrogarsi il diritto di stabilire cosa è consentito dire e pensare e che cosa no». E ancora Meloni: «La lezione di Matteotti, oggi più che mai, ci ricorda che la nostra democrazia è tale se si fonda sul rispetto dell'altro, sul confronto, sulla libertà, e non sulla violenza, sulla sopraffazione, sull’intolleranza e sull'odio per l'avversario politico». Quando i presenti alla commemorazione sono venuti a sapere di questa nota, si sono sprecati i giudizi positivi. Perfino a sinistra. Deborah Serracchiani: «Finalmente parole chiare da parte di Meloni». E non è l’unica a pensarla così, anzi nell’ala riformista dem c’è chi dice e non è un peone: «Basta a fare ogni volta l’esame del sangue anti-fascista a Meloni. Anche perché a noi che cosa ce ne viene? Questo è un tema che elettoralmente non tira proprio».

Luciano Violante - che è stato uno degli relatori nell’evento presentata da Bruno Vespa e ha ricordato un dialogo che ebbe con Pinuccio Tatarella dopo una rissa in aula e il capogruppo di An gli disse: «Spesso un conflitto in Parlamento evita un conflitto nel Paese» - trova che «quel che ha detto Meloni è giusto e ha fatto bene a dirlo». Per Violante, insomma, la condanna meloniana del fascismo c’è ed è netta. E così anche Gianfranco Fini, il quale insieme a Pier Ferdinando Casini e a Mattarella era seduto nelle poltroncine piazzate al centro dell’emiciclo: «Oggi ha detto che a uccidere Matteotti sono stati gli squadristi fascisti. Non cerchiamo il pelo nell’uovo. Meloni si basa sulla realtà storica e dice la verità. Punto. Oggi solo chi strumentalmente vuole fare polemica trova da ridire nelle sue parole». Le quali sul passato sono in effetti - al netto della formuletta «io sono anti-fascista» che lei non vuole pronunciare perché la ritiene una dichiarazione implicita - inequivocabili. E per una volta, la leader di FdI parla del fascismo senza tirare in mezzo l’altro totalitarismo novecentesco, il comunismo, per appaiarli nel ripudio. Parla di fascismo, e basta (anche se Mussolini non è nominato, cioè colui che si assunse pubblicamente la responsabilità di tutte le violenze squadriste). Ma quando condanna «l’odio» e «l’intolleranza» nei confronti degli avversari e quando stigmatizza quelli che danno patenti di democraticità, ossia vorrebbero «arrogarsi il diritto di stabilire cosa è consentito dire e pensare e che cosa no», sta polemizzando contro la sinistra di oggi, gli scrittori alla moda, i presunti censurati che censurano e demonizzano, e insomma: cara sinistra, non è che, adesso, al posto del fascismo dei fascisti c’è il cosiddetto fascismo degli anti-fascisti (espressione che tanto piaceva per esempio a Pasolini e a Sciascia)?

Giacomo Matteotti, il discorso del 30 maggio 1924: cosa disse alla Camera (e perché è importante)

Ieri, oggi

Ecco, Meloni - che ben conosce le differenze storiche e i diversi gradi di ferocia - parte nel suo ragionamento dall’odio politico di un tempo, sanguinosamente violento, per spaziare sull’odio politico odierno che è fatto di parole demonizzanti, d’intolleranza verbale e propagandistica e che - Giorgia non lo dice ma questo vuole dire - può colpire chiunque e la destra è la più colpita da questa degenerazione dogmatica del dibattito pubblico operata da chi si sente nel Bene contro coloro che sono considerati storicamente e culturalmente dalla parte del Male.

Elly Schlein è a sua volta nell’aula per la commemorazione, ci sono anche Gennaro Sangiuliano e altri ministri, oltre a 300 studenti. La segretaria del Pd, quando legge la nota di Meloni, la trova priva di una condanna generale del Ventennio e di qualsiasi accenno al «regime»: «Il fascismo - osserva la segretaria dem - è stato strutturalmente violenza e negazione della libertà». Lo sanno bene le nipoti di Matteotti. Una, Elena, non ha potuto partecipare alla cerimonia a Montecitorio; l’altra, Laura, è seduta tra le autorità (suo padre Matteo riceveva spesso a casa nei primi decenni della Repubblica la visita amichevole del segretario missino Giorgio Almirante, come si legge nel nuovo libro di Concetto Vecchio, «Io vi accuso»).

Entrambe sono soddisfatte delle parole di Meloni - che di fatto rompe un tabù, condannando la ferocia dei fascisti e farlo adesso in vista delle Europe le conviene per tenere bioni rapporti con il Ppe e mostrarsi rassicurante a livello internazionale - e le chiedono un altro segnale: «Venga anche lei, il 10 giugno davanti alla stele sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, alla commemorazione di nonno Giacomo nel giorno in cui fu rapito e ucciso». Di certo il 10 giugno la premier sarà alle prese con i risultati del voto europeo. Ma nel suo viaggio critico sugli orrori del fascismo, la tappa Matteotti non va sottovalutata.