La parolaccia nella res publica: tutte le volte in cui l'arte dell'insulto ha raggiunto i vertici della politica italiana

La parolaccia, che lo si voglia o no, fa parte del patrimonio culturale italiano. Prima relegata alle mura di casa, si è via via estesa, fino a contaminare la sfera politica, dove è sdoganata ormai da molto tempo. Dal dito medio del leader del Carroccio Umberto Bossi ai fotografi, passando per la «faccia come il c..o» di Roberto Giachetti in direzione Pd, rivolta al collega di partito Roberto Speranza. Arrivando alla bestemmia di Silvio Berlusconi.

Premierato, l’addio ai senatori a vita alza la tensione: scintille tra Casellati e il senatore di Iv

Insomma, la provocazione fatta ieri dalla premier Meloni al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, non ha stupito chi la politica la bazzica da un po'. Gli archivi sono pieni di episodi simili, sia vicini che lontani nel tempo. Ma di certo ci confermano una tendenza ormai assodata da tempo: la parolaccia ha raggiunto i vertici istituzionali del Bel Paese.

Meloni - De Luca

«Presidente De Luca, quella s.....a della Meloni. Come sta?». Così ha esordito ieri, davanti alle telecamere, la premier rivolgendosi al presidente campano De Luca, prima di stringergli la mano a margine dell'inaugurazione del centro sportivo a Caivano. Per un attimo il gelo, poi il governatore ha cercato di mantenere la calma replicando con un innocuo «Benvenuta». De luca lo scorso 16 febbraio aveva preso parte alla manifestazione dei sindaci che protestavano contro l'Autonomia differenziata e per far sbloccare i fondi di sviluppo e coesione. Meloni venne informata e la tensione salì alle stelle : «De Luca lavori invece di manifestare». E allora il governatore si infiammò: «Ma è tollerabile questo atteggiamento qui? Centinaia di sindaci non hanno soldi per l'ordinaria amministrazione. Lavora tu, stronza!».

Casellati-Borghi

Sempre ieri, acque agitate anche in Senato durante la votazione del primo articolo della riforma costituzionale (di cui fa parte anche il permierato), che abolisce la nomina dei senatori a vita. Durante la sessione, il senatore di Italia Viva, Enrico Borghi, ha criticato la riforma voluta dal governo Meloni, esprimendo il proprio dissenso per il termine "eliminazione" usato a proposito dei senatori a vita. A quel punto, la ministra Casellati gli avrebbe indirizzato un gesto piuttosto esplico: lo avrebbe mandato a quel paese.

Un passo indietro nel tempo

All'insulto avrebbe anche accompagnato una frase sussurrata, che al momento nessuno ha però decifrato. La situazione è diventata subito incandescente: «Dove devo andare? La ministra non può rivolgersi con quelle parole e con quel gesto, si vergogni, non si può permettere» ha dichiarato Borghi. Poi il botta e risposta tra i due: «Si vergogni!», «No, si vergogni lei!». La ministra Casellati ha chiesto a sua volta di intervenire, e ha preso la parola con tono concitato: «A differenza del senatore Borghi io ho rispetto delle persone. Borghi fa sempre offese di carattere personale. Vergogna non si dice a un ministro. Io non devo vergognarmi di nulla. Quando ho parlato di eliminazione mi vedeva col mitra? Sta strumentalizzando un verbo. Il mio gesto si riferiva all'eliminazione. Significava eliminare un istituto. Si vergogni lei».

Se a metà degli anni 90 le cattive parole scappavano, come successe al premier Lamberto Dini che interrotto in aula sbottò con "Eh ca.....o!", via via si sono fatte sempre più presenti. Proprio l'aula della Camera nel 2020, è stata teatro di un siparietto poco edificante. Come ricorda l'Ansa, esempio lampante fu Vittorio Sgarbi, quando un diverbio tra la vicepresidente della Camera Mara Carfagna costò l'espulsione al deputato dall'Aula di Montecitorio. Il critico d'arte, portato via di peso, rivolse improperi nei confronti della vice presidente urlando "V....o, s....a, t...a", e altre parole affini.

Berlusconi

Passate alla storia anche alcune frasi del presidente Berlusconi. Oltre alla famosa telefonata a Porta a Porta, in cui disse a Bindi direttamente «lei è più bella che intelligente»,celebre il suo insulto agli italiani che votavano a sinistra: «Ho troppa stima per l'intelligenza degli italiani per credere che ci possono essere in giro tanti c......i che votano contro il proprio interesse».

Il fenomeno grillo

Per non parlare di Beppe Grillo, che nel 2007 istitutì Il V-Day (abbreviazione di V.....o-Day, un'iniziativa politica tenutasi in diverse città italiane, promossa dal comico con l'intento di raccogliere le firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità dei parlamentari. Ma come dimenticare tutti i suoi sfoghi, le sue urla nevrotiche, dai palchi e dai salotti tv.