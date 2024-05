Giuseppe Conte: «Stop agli allevamenti superintensivi per la salute e la tutela degli animali»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2024 "Rientra nella transizioni. Non si possono più permettere allevamenti superintensivi, soprattutto con fondi europei. Sono ambienti in cui gli animali sono ammassati, maltrattati, riempiti di antibiotici, diventando anche vulnerabili ai virus. A quel punto non si sa che carne mangiamo. E' una questione di salute, di tutela degli animali e anche ambientale. Servono pratiche di allevamento non crudeli. Non diciamo di non mangiare la carne, ma bisogna sapere che carne mangiamo" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Durata: 00_58 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev