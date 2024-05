Elezioni europee 2024, da Meloni a piazza del Popolo a Elly Schlein a Padova: ecco dove si concluderanno le campagne elettorali

Mancano pochi giorni alla chiusura della campagna elettorale in vista delle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno. Ogni partito ha scelto il suo posto e sta mettendo in atto le ultime strategie per convincere gli elettori. I leader politici stanno intensificando i loro sforzi, partecipando a comizi, dibattiti televisivi e incontri pubblici per esporre i loro programmi e le loro proposte.