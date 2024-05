Venerdì 31 Maggio 2024, 06:30

Se dopo l’ok in cdm la separazione delle carriere punta a farsi Papa, non si può escludere che dal Parlamento-conclave, alla fine il testo ne esca da cardinale. L’iter che dovrà affrontare ora la riforma appena varata in Cdm, è infatti lungo e tortuoso. In primis per una questione di tempi, e in secondo luogo di numeri.

Ddl Nordio, cosa prevede la riforma della Giustizia Separazione delle carriere, due Csm e L'Alta corte

L’ITER

Trattandosi di una modifica costituzionale, il ddl Nordio-Meloni avrà infatti bisogno di una doppia lettura nei due rami del Parlamento, a distanza di tre mesi l’una dall’altra. Vale a dire che ipotizzando una difficile celerità da parte delle commissioni congiunte Affari Costituzionali-Giustizia e un altrettanto complesso clima collaborativo in Aula, il testo riceverebbe l’ok non prima del 2026. Affiancandosi quindi pericolosamente all’altra iniziativa costituzionale portata avanti da questo governo: il premierato. Ma i percorsi della «madre di tutte le riforme» di matrice FdI e di quella voluta da Forza Italia - confermano fonti della maggioranza - non devono sovrapporsi, né oscurarsi a vicenda. E quindi, lasciano intendere a via della Scrofa, c’è il rischio che l’orizzonte della separazione delle carriere finisca spostato più avanti. Ad un passo dal termine della legislatura. Tant’è che a chi fa notare che si potrebbe non fare in tempo, abbandonando la riforma a se stessa, meloniani e non rintuzzano sulla necessità di arrivare ad un’ampia condivisione. E cioè sull’aggirare lo scoglio del referendum, approvando il Ddl in Aula con una maggioranza dei due terzi. Prospettiva peraltro evidenziata anche dal sottosegretario Alfredo Mantovano durante la conferenza stampa di presentazione della riforma.

I NUMERI

Ed eccoci quindi alla questione tutt’altro che secondaria dei numeri. Evitare la tagliola referendaria non è affatto scontato. Prendiamo la Camera dei Deputati, oggi la maggioranza dei due terzi è rappresentata da 267 eletti su 400 seggi. Esattamente 30 in più di quelli iscritti ai gruppi della coalizione di governo. Ponendo di poter contare su chi storicamente è a favore della proposta come Azione (12 deputati) o Italia Viva (9), all’appello mancherebbero ancora nove voti favorevoli. Dove prenderli? Né nel M5s, né in Avs, né nel nuovo corso dem targato Elly Schlein. In quello vecchio però sì.

Tra le fila del Pd infatti, c’è chi nel 2019, durante il Congresso per l’elezione del segretario sostenne il programma di Maurizio Martina, che tra le altre cose prevedeva proprio la separazione delle carriere. A sottoscriverlo, come fa notare il Foglio, furono anche alcuni esponenti dem oggi a Montecitorio. Chi? Mauro Berruto, Andrea De Maria, Lorenzo Guerini, Matteo Mauri, Matteo Orfini e Debora Serracchiani. Sette deputati, che intanto però sembrano avere cambiato idea.