Ddl Nordio: cosa prevede la riforma della Giustizia? Separazione delle carriere, due Csm e L'Alta corte

Lo ha definito «un provvedimento epocale» il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il via libera alla riforma della giustizia (anche noto come Ddl Nordio), che include la separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti. In poco meno di venti minuti, il consiglio dei ministri (cdm), che si è riunito oggi, ha approvato lo schema di disegno di legge costituzionale sull'ordinamento giurisdizionale e l'istituzione della Corte disciplinare.

Giustizia, Nordio: magistratura resta ordine autonomo e indipendente

Durante la conferenza stampa, il guardasigilli ha sinteticamente ricordato quali sono i tre principi fondamentali su cui si fonda la riforma: «il primo è la separazione delle carriere, che attua il principio fondamentale del processo accusatorio voluto da Vassalli, gli altri sono la composizione e la elezione del Csm». Ma cosa cambierà di preciso con l'introduzione della nuova riforma?