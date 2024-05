Cavalieri del Lavoro, cosa sono e come vengono scelti: la nomina del Presidente della Repubblica. Ecco i più famosi

Sono stati resi noti oggi i nomi dei nuovi 25 Cavalieri del Lavoro, nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Tra questi ci sono alcuni personaggi noti come Marina Berlusconi e Caterina Caselli. Si tratta di uno dei riconoscimenti più prestigiosi del nostro paese e serve a onorare personaggi e imprenditori che si sono distinti per meriti speciali in campo economico, industriale o nel loro ambito lavorativo. Vediamo insieme cosa sono i Cavalieri del Lavoro, come ci si diventa e in quali attività vengono coinvolti.