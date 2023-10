Meloni e Giambruno, i politici tra separazioni e divorzi. Da Berlusconi a Sanna Marin, i casi più famosi

Dopo l'annuncio della separazione della premier Giorgia Meloni da Andrea Giambruno, in Italia non si parla d'altro. Eppure, la presidente del Consiglio italiana non è l'unica ad essere incorsa in crisi familiari e di coppia durante il proprio mandato politico.

Meloni, Giambruno e i fuorionda di Striscia La Notizia, Antonio Ricci: «Giorgia capirà che le ho fatto un piacere»

Dai leader d'oltreoceano a quelli nostrani, ecco tutti i casi in cui figure politiche si sono trovate a fare i conti con separazioni e traballanti situazioni matrimoniali.