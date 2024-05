Venerdì 31 Maggio 2024, 06:30

Forse ci siamo. A più di 30 anni dall’entrata in vigore del codice Vassalli e solo dopo svariati tentativi di riforma finiti più o meno nel vuoto, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è riuscito nuovamente a far imboccare alla giustizia italiana la strada della separazione delle carriere. Se sarà la volta buona per questo percorso tortuoso lo dirà il tempo, i motivi per cui la svolta - per citare lo stesso Guardasigilli - sarebbe «epocale» per l’impatto che assumerebbe sul processo penale, lo chiariscono invece alcuni tra i più autorevoli giuristi italiani. E non solo perché, spiega l’avvocato e professore ordinario di diritto penale all’Università di Bologna Nicola Mazzacuva «nel contesto europeo rappresentiamo oggi un unicum assieme a Turchia, Romania e Bulgaria, dove qualcuno dice che l’idea illiberale della giustizia ben si coniuga con carriere unificate». Ma soprattutto perché la riforma potrebbe sanare alcune delle contorsioni che hanno reso il processo penale italiano quanto meno poco efficiente.

GLI ESPERTI

Vincenzo Maiello ad esempio, professore ordinario di diritto penale dell’Università “Federico II”, si dice favorevole alla scissione del ruolo di giudice e pubblico ministero perché «nella pratica attuale», può accadere che questa prossimità «faccia abbassare le difese a tutela della rigorosa imparzialità della decisione, e favorisca una certa tendenza a concretizzare una logica di non dispersione degli elementi di prova». Vale a dire che nell’equilibrio dei rapporti tra accusa e difesa, può finire con il prevalere una logica “risultatista” che ribalta l’articolo 111 della Costituzione. Cioè si è passati dalla mai piena applicazione del «giudice terzo e imparziale», ad una quasi prevalenza del pm rispetto al magistrato che giudica, in forza di un rapporto privilegiato. Ne è convinto Luca Marafioti, avvocato penalista e ordinario di diritto processuale dell’Università Roma Tre: «Basta pensare ad un cittadino che viene giudicato da un giudice che durante il processo dà del tu ad un pm». Con la riforma, spiega, «si può ridurre la tendenza al “giudice stampella”», quello che «aiuta il pm se non produce prove sufficienti, con norme che gli consentono di acquisirle d’ufficio» oppure «con un minore rigore rispetto all’ipotesi in cui le prove non siano utilizzabili». L’idea è che l’istituzione di due Csm separati possa cioè annullare la dinamica per cui un pm, forte di un rapporto privilegiato con il giudice, ha modo di allargare le maglie delle regole. Magari attraverso un uso non propriamente circoscritto delle intercettazioni o con il ricorso a misure restrittive non proprio motivate. «In prospettiva potrebbe mutare quella non totale capacità o di filtrare le richieste di rinvio a giudizio o di respingere le richieste cautelari» spiega infatti Luca Lupària Donati, avvocato penalista e ordinario di procedura penale all’Università Roma Tre. E in un certo senso, lo spirito della riforma e tutto qui. «Se il giudice deve essere terzo e imparziale vuol dire che non può essere collega nella stessa carriera della parte giudicata» dice Alessio Lanzi, ordinario di diritto penale all’Università di Milano Bicocca ed ex componente del Csm. «Oggi sopravvive una contraddizione in termini gigantesca: per giustificare il fatto che il pubblico ministero è collega del giudice, è stato infatti creato l’ossimoro che dice che il pm sarebbe una parte imparziale» aggiunge, convinto però che il riequilibrio cercato dalla riforma (che ovviamente dovrà prima superare il vaglio parlamentare e poi, eventualmente, un referendum popolare) si vedrà solo «a lunga scadenza», quando «il giudice non si sentirà più collega del Pm». Ovvero: «Serviranno generazioni».

LA FORMAZIONE

Un ottimismo - moderato dalle tempistiche e dalla necessità di completare un iter complesso - che è anche l’indicazione fornita da Gaetano Insolera, professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Bologna, per quanto ravveda nella formulazione attuale la persistenza di alcune criticità, «come la questione del reclutamento unitario e non collaterale». Vale a dire, semplificando, che servirebbe intervenire più decisamente anche sulla formazione dei giudici e dei pm, allargandola ulteriormente a corpi terzi oltre il Csm e l’Anm, specie se si dovesse davvero arrivare all’istituzione di due carriere separate. Una tesi che è molto vicina a quella di Giovanni Fiandaca, giurista e professore emerito di diritto penale a Palermo. «Questa riforma ha un valore soprattutto ideologico e simbolico» dice, perché il riequilibrio del processo penale così come immaginato da Vassalli passa necessariamente «dalla formazione dei magistrati». «Non basta separare la disciplina delle carriere per determinare automaticamente mutamenti di sostanza - conclude Fiandaca - Ma dobbiamo anche vedere se la preparazione tecnica e la formazione professionale saranno adeguatamente differenziate o no». Fuori dal coro, infine, Ennio Amodio, avvocato penalista e professore emerito di procedura penale all’Università di Milano, per cui la riforma che porta la firma di Nordio e Giorgia Meloni, pur andando nella direzione corretta, ha dei vizi imperdonabili. «Il pm va messo al suo posto che però non è - come fa questa riforma - accanto al giudice, ma un gradino sotto, alla pari con la difesa» sintetizza. Il doppio Csm in pratica, potrebbe rivelarsi «una specie di ascensore istituzionale che porta il magistrato inquirente al livello di quello requirente». E cioè, conclude Amodio, «si fa esattamente il contrario della separazione, riaffermandone la parità».