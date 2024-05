Venerdì 31 Maggio 2024, 05:55

Alla fine del suo discorso alla Camera, l’emozione è ancora palpabile nella voce di Alessandro Preziosi che ha riproposto le ultime, vibranti parole di Giacomo Matteotti ed è stato salutato dalla standing ovation di tutta l’aula in cui sedevano le istituzioni a cominciare dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, i parlamentari, 300 studenti. Per l’attore napoletano 52enne, volto popolarissimo del teatro, del cinema e della tv (è già tornato sul set della nuova serie Sandokan in cui ha il ruolo di Yanez), non è stata una semplice performance artistica ma una prova che ha richiesto tutto il suo coinvolgimento personale, civile.

Preziosi non ha “recitato” quelle parole dette un secolo fa: le ha vissute con un’adesione viscerale, da brividi, evocando Matteotti che, parlando in nome della verità e della libertà, era consapevole di andare incontro al proprio assassinio.

Qual è stata l’emozione più forte che ha provato durante questa mattinata?

«Innanzitutto constatare che le mie parole stavano ricevendo l’attenzione di tutti, dalla premier Giorgia Meloni a Elly Schlein, a prescindere dell’appartenenza politica. Poi, alla fine del discorso, quando ho realizzato con la coda dell’occhio che si erano alzati tutti in piedi ad applaudire, mi sono sentito sommergere da quella gigantesca ola. Confesso, le gambe mi tremavano. Tanto più che non avevo parlato dal centro di un palco, come fa di solito un attore, ma in mezzo a loro».

Ha avuto modo di incontrare il Capo dello Stato Sergio Mattarella?

«Sì, alla fine del discorso il Presidente mi è venuto incontro e mi ha ringraziato. Ho ribattuto che ero io ad essergli riconoscente per avermi affidato, congiuntamente con il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il compito di far rivivere Matteotti. Aver parlato dal suo stesso scranno, che d’ora in poi non sarà più occupato da nessuno per ricordare l’assassinio, ha aggiunto emozione all’emozione».

Cosa l’ha colpita di più delle parole pronunciate dal deputato socialista il 30 maggio ‘24, esattamente 100 anni fa?

«La loro sconvolgente attualità. Termini come violenza, intimidazione e libertà di espressione negata risuonano ancora oggi nel mondo là dove il confronto delle opinioni, base stessa della democrazia, risulta in pericolo. Ma il sacrificio di Matteotti, che pagò con la vita l’eroismo di denunciare la violenza e i brogli elettorali del fascismo, non è stato inutile: quello che accadde un secolo fa non si ripeterà più».

Cosa può insegnare l’esempio di Giacomo Matteotti, ai giovani del nostro tempo distratti dai social?

«Il coraggio, il senso di responsabilità. È un messaggio che arriva forte e chiaro, del resto: me ne sono reso conto proprio alla Camera quando, al termine del mio discorso, i ragazzi presenti mi si sono stretti intorno non per chiedermi il solito selfie ma per congratularsi».

Quanto è importante per lei portare il suo impegno civile nel lavoro?

«È fondamentale, è la base del mio stesso mestiere. Non ho mai pensato alla recitazione in termini di performance o appagamento edonistico. Noi attori abbiamo il compito di far arrivare al pubblico contenuti e principi importanti. Tra i grandi personaggi che ho interpretato figurano Sant’Agostino, il giudice Mario Sossi, Don Giuseppe Diana. Mi considero un privilegiato».

Alla Camera lei ha fatto rivivere sia le parole di Matteotti sia, con tono diverso, le ripetute interruzioni dei fascisti...

«Non era la prima volta: anche in teatro, nel Giulio Cesare di Shakespeare, avevo interpretato tutti i personaggi da Cesare a Marco Antonio, Bruto, Cassio. In quegli otto minuti del discorso di Matteotti ho messo 25 anni di lavoro, i miei studi, le mie letture».

Chi era per lei Matteotti prima della commemorazione?

«Una figura storica che ho sempre studiato e amato. E che, sotto forma di coincidenze, ha in qualche modo scandito la mia vita: da ragazzo, quando mio padre era sindaco di Avellino, abitavo in via Matteotti e oggi il mio appartamento romano si trova a lungotevere Arnaldo da Brescia, proprio davanti al monumento che ricorda l’assassinio».

