Meloni, Giambruno e i fuorionda di Striscia La Notizia, Antonio Ricci: «Giorgia capirà che le ho fatto un piacere»

«Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere». Così Antonio Ricci, padre di Striscia la Notizia, commenta con l'Ansa la decisione della premier Giorgia Meloni di interrompere la relazione con Andrea Giambruno dopo i fuori onda trasmessi dal tg satirico nei giorni scorsi.

Giorgia Meloni ha annunciato la fine della sua relazione con Andrea Giambruno proprio dopo la diffusione di alcuni imbarazzanti fuorionda trasmessi da Striscia in cui il giornalista faceva avances ad alcune colleghe.

Giambruno «fuori da Mediaset», dovrà lasciare il programma “Diario del Giorno”: l'indiscrezione

Cosa è successo a Striscia

Secondo alcune indiscrezioni la premier Giorgia Meloni avrebbe chiesto conto dei servizi di Striscia La Notizia a Forza Italia. Mentre il compagno e conduttore ormai è «terrorizzato da tutto. Qualsiasi cosa faccio diventa oggetto di mistificazione. La cosa che più mi dà noia è farmi passare per…». Ma se alcuni parlamentari teorizzano complotti per denigrare la presidente del Consiglio e altri intravedono dietro tutto una forma di pressione da parte di Mediaset, la tesi più gettonata all’interno dell’azienda è un’altra. Ovvero che si tratti di una manovra interna per colpire il conduttore dopo la sua ascesa in azienda che l’ha portato alla conduzione di un talk show.

La versione a Mediaset

A Mediaset la versione che viene sussurrata di più è la seguente: i video di Striscia erano concordati, ovvero nessun agguato a Giorgia e ad Andrea, la messa in onda delle sue gaffe da sciupafemmine sono state il modo per sollevare il caso e per dare a Meloni la possibilità di dire ciò che già era accaduto.