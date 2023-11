Sonia Sarno, la conduttrice del Tg1 si spoglia e balla Grease a VivaRai2: Fiorello incredulo. Chi è la giornalista

Sorpresa nella puntata odierna di VivaRai2. Protagonista Sonia Sarno, conduttrice del Tg1, che ha chiuso una finta edizione del telegiornale spogliandosi degli abiti da giornalista per diventare Sandy, il personaggio interpretato da Olivia Newton John nel musical "Grease". Sulle note di "You're the one that I want", Sonia Paglia ha danzato insieme ai ballerini di VivaRai2, mostrando una spigliatezza che ha lasciato i telespettatori a bocca aperta.

Sonia Sarno sorprende Fiorello

«Io sono senza parole signori, Sonia Sarno del Tg1», ha commentato divertito il padrone di casa Fiorello.

Che poi ha aggiunto: «Andai ospite al Tg1 e scherzammo facendo due o tre passi di danza. Mi ammaliò subito quando vidi quei movimenti e da allora tutti i giorni io: "Pronto? Sonia? Ti prego vieni a fare un balletto con noi". E lei: "Io sono una giornalista seria, io non posso". Devo dire che Sonia si è ritagliata una parentesi nella vita di giornalista come dire: "Basta adesso mi lascio andare"».

Sonia Sarno, un po' imbarazzata, ha commentato: «Adesso però vado in esilio volontario perché Chiocci questa non so se me la perdona». Fiorello ha chiosato: «Non è da tutti mettersi in gioco così, tu lo hai fatto».

Chi è Sonia Sarno

Sonia Sarno è originaria di Milano. Nel 1992 su laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1992, per poi intraprendere la carriera di giornalista televisiva. Prima di entrare in Rai, ha collaborato con diverse riviste, tra cui “L’Alba”, “La Voce” e “L’Indipendente”. In seguito è approdata a vuale Mazzini, lavorando inizialmente per “UnoMattina” e poi per il Tg1.