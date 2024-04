Fiorello replica all'ad di Discovery: «Nessun progetto per me? Neanche io ce l'ho. La Sciarelli? Farà "Chi l'ha visto" dei conduttori Rai scomparsi»

«Sappi che abbiamo ricevuto una nota da Putin, si parla troppo di te e non più di lui!». Fiorello apre così con un grosso in bocca al lupo al suo amico Amadeus, che lascia la Rai, a VivaRai2. La buona dose di ironia dello showman, accompagnato da Biggio e Casciari e tutta la band, continua con il commento alle dichiarazioni dell'ad di Discovery, Alessandro Araimo, che in un'intervista al Corriere della Sera ha detto: «Fiorello? Mai incontrato, ma ci vorrebbe un progetto preciso che non abbiamo». Lo showman è d'accordo: «Manco io ce l'ho il progetto, non ce l'ha nessuno!».

Amadeus firma con Warner Bros. Discovery, accordo di 4 anni: il debutto in autunno sul Nove con due programmi prime time

Fiorello replica all'ad di Discovery

E nota poi una somiglianza particolare: «Tra le altre cose, lui dirige anche la navicella di Star Trek!».

Fiorello rivela: «La Nove vuole comprare il polo giornalistico de La7». E loro rispondono: «Stiamo bene qui, c'è posto anche per te»

L'ironia a VivaRai2

Dalla tv si passa alle piattaforme di streaming: «Netflix batte le stime, sono 9,3 milioni i nuovi clienti nel primo trimestre. Continua dunque così il calo delle nascite», ironizza Fiorello, che poi rinnova un invito già fatto anche in precedenza. «Andate su RaiPlay, è utile non solo per guardare i programmi persi, ma ci sono anche tante serie per ragazzi disponibili. Ha un'offerta molto ricca e lo dico per davvero, non è una pubblicità che mi hanno detto di fare».